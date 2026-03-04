A kétarcú és a hálátlan fiatalok

Jó reggelt! Összeszedtük a legfontosabb keddi híreket, cikkeket, kezdésnek itt is van négy:
Kocsis Máté a Fidesz utolsó frakcióülésén Lendvai Ildikóhoz hasonlította magát – a sztorival és Orbán Viktor arra adott reakciójával a politikus tabi lakossági fórumán állt elő. Ilyen fórumból egyre többet tart a Fidesz, Orbán, Lázár János és Szijjártó Péter viszik a kampányt, de egyelőre hárman sem voltak elegek ahhoz, hogy beelőzzék Magyar Pétert a meglátogatott választókerületek számában. Orbánnak eközben már a Harcosok Klubja tagjait is noszogatnia kell, hogy legalább tíz percet szánjanak a kampányra.
Kövér László Nagyvenyimen jutott el a választás világpolitikai jelentőségének megfejtéséig, Magyar Péter pedig Egerben szólította fel az ellenzéki pártokat, hogy ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtések hajrájában. A Závecz is a Tisza jelentős előnyét mérte, Zsiday Viktor szerint 400-500 ezer embert veszíthetett a Fidesz, és a propaganda nem hoz neki többletszavazatokat. A DK összeszedte a szükséges aláírásokat, míg a Kutyapárt tovább küzd.
A Fidesz bojkottálta a Samsung ügyében kezdeményezett bizottsági meghallgatást. A debreceni CATL tagadja, hogy mérgezés miatt lett volna rosszul két dolgozó a gyárban. Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak.
Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.
Orbán és Volodimir Zelenszkij napközben többször is üzengettek egymásnak: az ukrán elnök nem értette, hogyan látná a magyar miniszterelnök, mi történt a föld alatt futó Barátság kőolajvezetékkel, míg Orbán arcátlanságnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit. Az ukrán elnök nem sokkal később már arról írt, hogy Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor Ukrajna újra felveheti a normális kapcsolatot Magyarországgal. A magyar miniszterelnök napközben elvi álláspontokról, energiaipari következményekről és magyar hadifoglyokról beszélgetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az ukrán energiaügyi miniszter szerint még tart a kárfelmérés a Barátság kőolajvezetéknél.
Két Mol-vezető az összes részvényét, a harmadik a részvényei 91 százalékát adta el a bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletekben. Újabb drágulás jön a benzinkutakon, a dízelesek már 600 forint fölötti árakon tankolhatnak szerdától. Megnyekkent a forint az iráni háború miatt, 4-6 forintot drágult reggel óta az euró és a dollár. Pocsékul teljesített tavaly az ipar, a mezőgazdaság, a beruházások, és még a háztartások is visszafogták a kiadásaikat. Magyarország térsége lehet az iráni konfliktus egyik nagy gazdasági vesztese egy globális nagybank előrejelzése szerint.
Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.
Teljes a kommunikációs káosz Trump környezetében háborúügyben. Rezsimváltás és nem rezsimváltás, a már tavaly megsemmisített nukleáris program megsemmisítése, kinézett vezetők Irán élére, akiket véletlenül már meg is öltek: miközben regionális háborúvá nő ki az Irán elleni támadás, Trump még mindig nem volt képes megmondani, pontosan miért is indított háborút Irán ellen.
Hír volt még, hogy
Tabon tartott lakossági fórumot Kocsis Máté. A Fidesz Lendvai Ildikója azt üzente a fiataloknak, hogy a Fidesznél rosszabb is lehet, drogosnak nevezte Magyar Pétert, és kijelentette, hogy a helyi tiszás jelölt megérdemelne egy oltári nagy verést. A választáson.
A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem jön az orosz olaj, a Mol ezt csak február 16-án jelentette be. A köztes időben a cég három vezetője szinte az összes részvényét eladta, amit közülük ketten évek óta csak felhalmoztak. A Mol szerint nem volt bennfentes információ, hogy tizedik napja állnak a szállítások.
Gőzerővel járják az országot a Fidesz legfontosabb arcai és Magyar Péter. Térképen mutatjuk, hol jártak eddig, mióta Sulyok Tamás bemondta, hogy április 12-én lesznek a választások.
Kinek van kedve újra és újra megmártózni a baloldali gyűlölet mocsarában – teszi fel a kérdést a miniszterelnök.
A házelnök most is nagyban gondolkodik.
Magyar figyelmeztetett, hogy szemben 2022-vel, most lesz következménye a választási csalásoknak, mert azokat ki fogják vizsgáltatni kormányra kerülve.
50-38 a biztos pártválasztók körében.
A gazdasági mutatók alapján 2018-ban és 2022-ben is meglehetősen pontosan megjósolta, hány listás szavazatot kapnak a kormánypártok. A korreláción érdemben nem változtatott a masszív propagandagépezet sem.
Már csak pár nap nap maradt a listaállításhoz.
A Fidesz szerint ebbe az ügybe a pártoknak nem lehet beavatkozni.
A múlt héten a Tisza párt helyi képviselői mutatták be egy ott dolgozó esetét, aki az elmondása szerint egy olyan munkafolyamat közben szenvedett mérgezést, amelyre nem volt képesítése, és ami nem is tartozott a munkaköréhez.
A miniszter a térség országgyűlési képviselője, hozzá tartozik Göd, így a Samsung gyár is. Eddig nem szólalt meg érdemben az ügyben, ezért Csömörön próbáltuk válaszra bírni.
Az ukrán elnök szerint senkinek sem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolajon pénzt keressen, és abból fedezze a háború folytatását.
A miniszterelnök egyúttal levélben panaszkodott olajvezetékügyben Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek.
Orbán Viktor eközben felszólította Ursula von der Leyent, hogy lépjen közbe a szállítások újraindítása érdekében.
Mármint telefonon. Hogy ki hívott kit, az nem derült ki.
Az orosz drón az egyik legnagyobb tartályt találta el, az égő olaj pedig megrongálta a berendezések nagy részét.
Másfél hét alatt 29 forinttal, több mint 4 százalékkal drágulhat a gázolaj.
A dollár ára 13, az euró 10 forinttal több, mint pénteken volt.
Közzétette a KSH a részletes adatokat a magyar gazdaságról, így már látszik, miért csak stagnálni tud.
Az ING Bank sötét képet festett a magyar gazdaságról, ha tartós lesz a háború a Közel-Keleten.
Rezsimváltás és nem rezsimváltás, a már tavaly megsemmisített nukleáris program megsemmisítése, kinézett vezetők Irán élére, akiket véletlenül már meg is öltek: miközben regionális háborúvá nő ki az Irán elleni támadás, Trump még mindig nem volt képes megmondani, pontosan miért is indított háborút Irán ellen
Február végén egy katonai rajtaütés végzett vele, ami után lángba borult Mexikó.
A bizalmi indexe máris magasabb, mint Volodimir Zelenszkijé.