A kétarcú és a hálátlan fiatalok

reggel 4

Jó reggelt! Összeszedtük a legfontosabb keddi híreket, cikkeket, kezdésnek itt is van négy:

A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Kocsis Máté a Fidesz utolsó frakcióülésén Lendvai Ildikóhoz hasonlította magát – a sztorival és Orbán Viktor arra adott reakciójával a politikus tabi lakossági fórumán állt elő. Ilyen fórumból egyre többet tart a Fidesz, Orbán, Lázár János és Szijjártó Péter viszik a kampányt, de egyelőre hárman sem voltak elegek ahhoz, hogy beelőzzék Magyar Pétert a meglátogatott választókerületek számában. Orbánnak eközben már a Harcosok Klubja tagjait is noszogatnia kell, hogy legalább tíz percet szánjanak a kampányra.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Kövér László Nagyvenyimen jutott el a választás világpolitikai jelentőségének megfejtéséig, Magyar Péter pedig Egerben szólította fel az ellenzéki pártokat, hogy ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtések hajrájában. A Závecz is a Tisza jelentős előnyét mérte, Zsiday Viktor szerint 400-500 ezer embert veszíthetett a Fidesz, és a propaganda nem hoz neki többletszavazatokat. A DK összeszedte a szükséges aláírásokat, míg a Kutyapárt tovább küzd.

DK-s aláírásgyűjtők a kampány első napján Budapesten
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Fidesz bojkottálta a Samsung ügyében kezdeményezett bizottsági meghallgatást. A debreceni CATL tagadja, hogy mérgezés miatt lett volna rosszul két dolgozó a gyárban. Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak.

Forrás

Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.

Magyar Péter szétveri a lakást, miután Varga Judit lett az igazságügyi miniszter

Orbán és Volodimir Zelenszkij napközben többször is üzengettek egymásnak: az ukrán elnök nem értette, hogyan látná a magyar miniszterelnök, mi történt a föld alatt futó Barátság kőolajvezetékkel, míg Orbán arcátlanságnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit. Az ukrán elnök nem sokkal később már arról írt, hogy Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor Ukrajna újra felveheti a normális kapcsolatot Magyarországgal. A magyar miniszterelnök napközben elvi álláspontokról, energiaipari következményekről és magyar hadifoglyokról beszélgetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az ukrán energiaügyi miniszter szerint még tart a kárfelmérés a Barátság kőolajvezetéknél.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Gazdaság

Két Mol-vezető az összes részvényét, a harmadik a részvényei 91 százalékát adta el a bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletekben. Újabb drágulás jön a benzinkutakon, a dízelesek már 600 forint fölötti árakon tankolhatnak szerdától. Megnyekkent a forint az iráni háború miatt, 4-6 forintot drágult reggel óta az euró és a dollár. Pocsékul teljesített tavaly az ipar, a mezőgazdaság, a beruházások, és még a háztartások is visszafogták a kiadásaikat. Magyarország térsége lehet az iráni konfliktus egyik nagy gazdasági vesztese egy globális nagybank előrejelzése szerint.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Külföld

Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.

Forrás

Teljes a kommunikációs káosz Trump környezetében háborúügyben. Rezsimváltás és nem rezsimváltás, a már tavaly megsemmisített nukleáris program megsemmisítése, kinézett vezetők Irán élére, akiket véletlenül már meg is öltek: miközben regionális háborúvá nő ki az Irán elleni támadás, Trump még mindig nem volt képes megmondani, pontosan miért is indított háborút Irán ellen.

Trump, Rubio és Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles a háború megindításakor Trump floridai birtokán
Fotó: DANIEL TOROK/AFP

Hír volt még, hogy

orosz-ukrán háború reggel 4 kövér lászló debrecen DK fidesz Göd oroszország Zsiday Viktor barátság kőolajvezeték orosz-ukrán háború Kutyapárt Izrael Donald Trump Volodimir Zelenszkij magyar péter energiaárak Tisza Párt závecz tibor hírlevél Szijjártó Péter 444 hírlevél závech research orbán viktor Irán Lázár János samsung ukrajna reggel 4 MOL vlagyimir putyin mkkp
Kapcsolódó cikkek

Kocsis Máté a kormánykritikus fiataloknak: Komám, még nem értékeled, de egy nagyon szerencsés korban éltél, amiért hálásnak kellene lenned a Jóistennek

Tabon tartott lakossági fórumot Kocsis Máté. A Fidesz Lendvai Ildikója azt üzente a fiataloknak, hogy a Fidesznél rosszabb is lehet, drogosnak nevezte Magyar Pétert, és kijelentette, hogy a helyi tiszás jelölt megérdemelne egy oltári nagy verést. A választáson.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Péter, mit akarsz azzal a késsel? Te vagy a bajom, te borsodi lotyó!” – annyira abszurd a Magyar Péter-képregény, hogy múzeumi darab is lehet belőle

Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.

Molnár Kristóf
MŰVÉSZET

Két Mol-vezető az összes részvényét, a harmadik a részvényei 91 százalékát adta el a bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletekben

A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem jön az orosz olaj, a Mol ezt csak február 16-án jelentette be. A köztes időben a cég három vezetője szinte az összes részvényét eladta, amit közülük ketten évek óta csak felhalmoztak. A Mol szerint nem volt bennfentes információ, hogy tizedik napja állnak a szállítások.

Haász János
gazdaság
Videó

Irán a lefejező csapás után – az oroszok újabb szövetségese esik ki a láncolatból

Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.

plankog, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
video

Orbán, Lázár és Szijjártó együtt nyomja le, amit Magyar egyedül

Gőzerővel járják az országot a Fidesz legfontosabb arcai és Magyar Péter. Térképen mutatjuk, hol jártak eddig, mióta Sulyok Tamás bemondta, hogy április 12-én lesznek a választások.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán Viktornak kell noszogatnia a Harcosok Klubja tagjait, hogy legyenek szívesek napi tíz percet a kampánnyal foglalkozni

Kinek van kedve újra és újra megmártózni a baloldali gyűlölet mocsarában – teszi fel a kérdést a miniszterelnök.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Kövér László egy „világpolitikai küzdelem” fontos részének tartja a magyar választást

A házelnök most is nagyban gondolkodik.

Czinkóczi Sándor
élethalálharc

Magyar arra kérte az ellenzéki jelölteket, hogy ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtések hajrájában

Magyar figyelmeztetett, hogy szemben 2022-vel, most lesz következménye a választási csalásoknak, mert azokat ki fogják vizsgáltatni kormányra kerülve.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A Závecz is jelentős Tisza előnyt mért

50-38 a biztos pártválasztók körében.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Zsiday Viktor szerint 400-500 ezer embert veszíthetett a Fidesz, és a propaganda nem hoz neki többletszavazatokat

A gazdasági mutatók alapján 2018-ban és 2022-ben is meglehetősen pontosan megjósolta, hány listás szavazatot kapnak a kormánypártok. A korreláción érdemben nem változtatott a masszív propagandagépezet sem.

Haász János
belföld

A DK összeszedte az aláírásokat a listaállításhoz, a Kutyapártnak még küzdenie kell

Már csak pár nap nap maradt a listaállításhoz.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

A Fidesz bojkottálta a Samsung ügyében kezdeményezett bizottsági meghallgatást

A Fidesz szerint ebbe az ügybe a pártoknak nem lehet beavatkozni.

Mészáros Juli
belföld

A debreceni CATL tagadja, hogy mérgezés miatt lett volna rosszul két dolgozó a gyárban

A múlt héten a Tisza párt helyi képviselői mutatták be egy ott dolgozó esetét, aki az elmondása szerint egy olyan munkafolyamat közben szenvedett mérgezést, amelyre nem volt képesítése, és ami nem is tartozott a munkaköréhez.

Kaufmann Balázs
belföld
Videó

Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak

A miniszter a térség országgyűlési képviselője, hozzá tartozik Göd, így a Samsung gyár is. Eddig nem szólalt meg érdemben az ügyben, ezért Csömörön próbáltuk válaszra bírni.

Kovács Bendegúz, Windisch Judit
POLITIKA

Zelenszkij: Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel?

Az ukrán elnök szerint senkinek sem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolajon pénzt keressen, és abból fedezze a háború folytatását.

Gazda Albert
POLITIKA

Orbán Viktor reagált Volodimir Zelenszkij barátságos kijelentéseire: Micsoda arcátlanság!

A miniszterelnök egyúttal levélben panaszkodott olajvezetékügyben Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek.

Gazda Albert
POLITIKA

Zelenszkij: Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor újra felvehetjük a normális kapcsolatot Magyarországgal

Orbán Viktor eközben felszólította Ursula von der Leyent, hogy lépjen közbe a szállítások újraindítása érdekében.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Elvi álláspontokról, energiaipari következményekről és magyar hadifoglyokról beszélgetett egymással Putyin és Orbán

Mármint telefonon. Hogy ki hívott kit, az nem derült ki.

Gazda Albert
POLITIKA

Az ukrán energiaügyi miniszter szerint még tart a kárfelmérés a Barátság kőolajvezetéknél

Az orosz drón az egyik legnagyobb tartályt találta el, az égő olaj pedig megrongálta a berendezések nagy részét.

Czinkóczi Sándor
háború

Újabb drágulás jön a benzinkutakon, a dízelesek már 600 forint fölötti árakon tankolhatnak szerdától

Másfél hét alatt 29 forinttal, több mint 4 százalékkal drágulhat a gázolaj.

Haász János
gazdaság

Megnyekkent a forint az iráni háború miatt, 4-6 forintot drágult reggel óta az euró és a dollár

A dollár ára 13, az euró 10 forinttal több, mint pénteken volt.

Haász János
gazdaság

Pocsékul teljesített tavaly az ipar, a mezőgazdaság, a beruházások, és még a háztartások is visszafogták a kiadásaikat

Közzétette a KSH a részletes adatokat a magyar gazdaságról, így már látszik, miért csak stagnálni tud.

Székely Sarolta
gazdaság

Magyarország térsége lehet az iráni konfliktus egyik nagy gazdasági vesztese egy globális nagybank előrejelzése szerint

Az ING Bank sötét képet festett a magyar gazdaságról, ha tartós lesz a háború a Közel-Keleten.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Teljes a kommunikációs káosz Trump környezetében háborúügyben

Rezsimváltás és nem rezsimváltás, a már tavaly megsemmisített nukleáris program megsemmisítése, kinézett vezetők Irán élére, akiket véletlenül már meg is öltek: miközben regionális háborúvá nő ki az Irán elleni támadás, Trump még mindig nem volt képes megmondani, pontosan miért is indított háborút Irán ellen

Horváth Bence
külföld

Aranykoporsóban temették el El Menchót, Mexikó egyik legbefolyásosabb drogbáróját

Február végén egy katonai rajtaütés végzett vele, ami után lángba borult Mexikó.

Kaufmann Balázs
külföld

Az ukrán elnöki székre pályázhat Olekszandr Uszik, a világ első számú bokszolója

A bizalmi indexe máris magasabb, mint Volodimir Zelenszkijé.

Gazda Albert
külföld