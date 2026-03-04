A kórházigazgató és orvosa segítségével ölhette meg az újszülöttjét egy dél-koreai nő, 3 év felfüggesztetett kapott

Gyilkosság vádjában bűnösnek találta a dél-koreai bíróság azt a 20 éves nőt, akinek újszülöttjét annak születése után megölték. Bűnösnek találták rajta kívül az orvost és a kórház igazgatóját is gyilkosságban, őket négy, illetve hat év börtönre ítélték, míg a nő három év felfüggesztettet kapott és 200 óra szociális munkára kötelezték, írja a BBC.

Az eset rávilágított a dél-koreai abortuszszabályozással kapcsolatos jogi bizonytalanságokra, miután az alkotmánybíróság 2019-ben hatályon kívül helyezte az eljárás tilalmát. Azóta az abortuszok jogilag szürke zónában vannak, mivel nincsenek hivatalos korlátozások arra vonatkozóan, hogy a terhesség mely szakaszában végezhető el.

A nő a 36. héten akart abortuszra menni, történetéről egyébként 2024-ben egy videót is közzétett a YouTube-on, amelyben arról mesél, hogyan szakította meg a terhességet. A videó közfelháborodást váltott ki, az egészségügyi minisztérium feljelentést tett, a rendőrség pedig ezután kezdett nyomozni.

Az ügyészek szerint egyébként a csecsemőt végül élve, császármetszéssel hozták világra, majd születése után a kórház igazgatója és a műtétet végző sebész a fagyasztóba tette, ahol meghalt. Ezután a kórházi személyzet meghamisította Kwon orvosi dokumentációját, hogy úgy tűnjön, mintha halva született volna a gyerek.

A húszas éveiben járó, Kwon vezetéknevű nő azzal érvelt, hogy nem tudta, hogy a beavatkozást így fogják elvégezni. Kwon a bíróságon azt állította, hogy csak a hetedik hónapban szerzett tudomást a terhességéről, és azért kért abortuszt, mert nem volt stabil jövedelme. Attól is tartott, hogy a baba rendellenességekkel fog születni, mivel a terhessége alatt végig alkoholt fogyasztott és dohányzott.

Fotó: ANDREAS FRANKE/dpa Picture-Alliance via AFP

A bíró megállapította azonban, hogy Kwont az orvosi személyzet tájékoztatta arról, hogy a baba egészséges, és ultrahanggal hallotta a szívhangot is, sőt azt is tudta, hogy a baba élve fog megszületni császármetszéssel.

A bíró hozzátette, hogy Kwon ítéletekor figyelembe vették a dél-koreai abortuszokkal kapcsolatos jogi vákuumot, mivel nem kapott támogatást a terhessége késői szakaszában. Szerinte bár ez egy súlyos büntetést érdemlő bűncselekmény, mégis elnézőek voltak tekintettel az ilyen helyzetekbe kerülő anyák támogatásának hiányára.

2019-ben a dél-koreai alkotmánybíróság feloldotta az abortusz régóta fennálló tilalmát, és 2020 végéig adott haladékot a törvényhozóknak a törvények felülvizsgálatára. Volt olyan javaslat eleinte, hogy a terhesség 22. hetéig engedélyezhetnék az abortuszt, majd olyan törvényjavaslatot fogalmaztak meg, amely a 14. hétig, különleges esetekben a 24. hétig engedélyezné a beavatkozást. Mire azonban a tilalom feloldása 2021-ben hatályba lépett, nem született olyan törvény, amely szabályozná az abortuszt.