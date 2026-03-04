A világ leggyorsabban növekvő HIV-járványával küzd Fidzsi

Fidzsin átlagosan havonta meghal egy öt év alatti gyermek HIV-fertőzés következtében. A világ leggyorsabban növekvő járványa mögött az intravénás metamfetamin-használat gyors terjedése áll - derül ki a Guardian tudósításából.

A béke és nyugalom pálmafás paradicsomának tekintett szigeten csak 2025 első felében több, mint 1200 embert diagnosztizáltak HIV-vel. 2019 és 2024 között 1220 százalékkal emelkedett az érintettek száma, lassulásnak egyelőre semmi jele. Valószínűleg még ez a szám is csak a jéghegy csúcsa, a csekély tudatosság miatt nagyon kevesen teszteltetik magukat, sok methfogyasztó pedig nem zavartatja magát, ha csak használt tű akad. A problémát nem állítják meg az országhatárok - mivel Fidzsi a térség egyik központja, a járvány veszélybe sodorhat más csendes-óceáni szigetállamokat, így Ausztráliát és Új-Zélandot is.

Hogy lett ilyen rossz a helyzet?

Fidzsin a HIV-megelőzéshez szükséges információk és szolgáltatások nem jutnak el kellő arányban a lakossághoz, így az ország jelentős hátrányból kénytelen felvenni a harcot a járvánnyal. Míg a nyugati országokban az új fertőzések száma tartósan alacsony és a vírus elsősorban szexuális úton terjed, addig Fidzsin a fertőzések egyre nagyobb része az intravénás droghasználathoz kapcsolódik. A steril eszközökhöz való korlátozott hozzáférés és a célzott felvilágosító programok hiánya miatt sok fiatal nincs tisztában a tűmegosztás kockázataival, és az óvszerhasználat jelentőségével sem találkozik eleget.

A járvány gyors terjedését az is magyarázza, hogy sok érintett későn vagy egyáltalán nem kerül kapcsolatba a szükséges szakellátással. Sokan nem tudják, hogy a HIV ma már gyógyszeresen kezelhető és megfelelő terápiával a fertőzés továbbadása is megelőzhető. Az UNAIDS adatai szerint 2024-ben a HIV-vel élők mindössze 36 százaléka volt tisztában a státuszával és csupán 24 százalék részesült kezelésben.

A Fidzsin őslakos iTaukei etnikum nagyjából a lakosság felét teszi ki, mégis ők alkotják a helyi HIV-vel diagnosztizáltak mintegy 90 százalékát. Körükben továbbra is elterjedtek a hagyományos gyógyítási módok, a nyugati orvoslással szemben még mindig bizalmatlanok. Bizonyos falvakban nem tudták, hogy a terhes anya átadhatja a fertőzést a csecsemőnek, az átvitel miatt egyre több újszülött került intenzív osztályra. 2025 első felében 33 HIV-pozitív baba született.

A fidzsii HIV-válságot súlyosbította a közegészségügy lassú reakciója. A kibontakozó válság első jelei már évekkel ezelőtt megjelentek, az UNAIDS 2022-ben adott ki riasztást. Ennek ellenére Fidzsi csak 2025-ben indított cselekvési tervet a HIV-járvány megfékezésére.

Methprobléma

2024-ben Magyarországon 210 HIV-fertőzöttet vettek nyilvántartásba. A tized ekkora Fidzsin ugyanebben az évben 1583 új beteget regisztráltak, akiknek majdnem fele intravénás drogfogyasztó volt. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint a szervezett bűnözés a Csendes-óceán térségében gyorsabban fejlődik, mint valaha, itt találkoznak ugyanis a mexikói kartellek, ausztrál bandák és kínai triádok, kihasználva a nehezen ellenőrizhető határokat. Fidzsi fontos csomópontja az óceániai drogkereskedelemnek, 2024 januárjában egy rajtaütés során a helyi rendőrség több mint 3 tonna methet foglalt le. A Fiji Police Force adatai szerint a metamfetaminnal kapcsolatos ügyek száma 2015 és 2024 között harminchatszorosára nőtt, a drog az egyetemeken agyserkentőként, az elit körökben ajzószerként futott be nagy karriert.

A methfüggők annyira rettegnek a letartóztatástól és a diszkriminációtól, hogy inkább elkerülik a tesztelést és a kezelés igénybevételét - ilyen következményei lehetnek drogfogyasztók intézményszintű démonizálásának. A HIV-esek egy része nagyon szorong a társadalmi megbélyegzéstől, inkább titokban tartja a betegségét, mint hogy segítséget kérjen. A Guardian szerint a helyi vallási közösségek a prostitúcióval, homoszexualitással és drogozással asszociált betegséget a bűnnel kötik össze. A HIV-beteg nők túlnyomó része nem szerhasználó és nem is szexmunkás, monogám házasságában kapja el a kórt és nem mindig van beleszólása ennek kezelésébe. Az UNAIDS adatai szerint akár 8900 ember élhet HIV-vel az országban, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet. A hivatalos halálozási adatok sem tükrözik a teljes képet, mert a szégyenérzetet elkerülvén a HIV-es haláleseteket gyakran nem rögzítik.

Hogyan tovább?

Az UNAIDS csendes-óceáni tanácsadója szerint a következő hónapokban elérhetővé teszik a térségben a HIV megelőzőzésére használt PrEP gyógyszert. A nyugati világban ezt a szert már sok helyen alkalmazzák, aki kiemelkedetten veszélyeztetenek érzi magát itthon is felírathatja, bár megszerzése sokszor bonyolult és költséges.

A krízis enyhítéséhez elengedhetetlen lenne Fidzsin a társadalmi megbélyegzés csökkentése és az egészségügyi szolgáltatások ítélkezésmentesítése, hozzáférhetővé tétele. A WHO és az UNAIDS is támogatja a térségben a tű és -fecskendőprogramok kialakítását, a steril orvosi tűk elérhetővé tételét. Ez az intézkedés nem a drogfogyasztást könnyíti meg és nem csak a HIV járványra nyújthat megoldást - segítené a hepatitis esetek csökkentését is és kapcsolatot teremthet a bizonytalan rászorulók és az egészségügy között, míg a droghasználat mértékét igazából nem befolyásolja.

Ha úgy érzi, kockázatnak lehetett kitéve HIV-fertőzés szempontjából, érdemes mielőbb tesztet végeztetnie. A HIV ma már kezelhető, a korai felismerés pedig kulcsfontosságú a saját egészség és mások védelme érdekében. Az itthoni, ingyenes és anonim szűrőhelyek listája ezen az oldalon érhető el.

A címlapkép illusztráció, nem Fidzsin készült.