Az MSZP-frakcióban ülő Vajda Zoltán a választási bizottság szerint független, és kampányolhat Magyar Péter-idézettel

Nem törvénysértő és nem megtévesztő független jelöltként Magyar Pétertől vett idézettel a Tisza kétharmados többségéért kampányolni – írja közleményében a képviselő-képviselőjelölt Vajda Zoltán.

Aki szerint: „A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésem nyomán 12:2 arányban nekem adott igazat a Tisza Párt és egy magánszemély beadványaival szemben, amelyekben az érintettek azt sérelmezték, hogy a plakátjaimon, a szórólapomon és az aláírásgyűjtő pultomon a Tisza elnökétől vett idézetet helyeztem el, valamint feltüntettem, hogy a Tisza kétharmados többségéért küzdök. Az NVB szerint nem téveszti meg a választókat a kampányom, mert a kampányanyagaimon a Tisza Párt nevét sem jelölőszervezetként, sem támogatóként nem tüntettem fel.”

Mint azt korábban a 444 megírta, a „nem elég nyerni, hanem nagyon kell nyerni” idézettel kampányol az a Vajda Zoltán, aki a végéhez közeledő parlamenti ciklusban az MSZP-frakcióban ült. A politikus egyike a négy jelöltnek, akiket az idei országgyűlési választásoktól visszalépett szocialista párt nem tartott vissza az indulástól, rajta kívül Hiller István, Kunhalmi Ágnes és Szabó Sándor ilyen még. Ők négy évvel ezelőtt mind győzni tudtak egyéni körzetükben. Vajda helyzete annyiban különbözik a többiekétől, hogy a 2022-es előválasztást valóban függetlenként nyerte meg, és csak utóbb csatlakozott az MSZP képviselőcsoportjához.

A helyi választási bizottsághoz fordulók ezzel együtt azt is kifogásolták, hogy független jelöltként tüntette fel magát. Az volt az álláspontjuk, hogy Vajda az MSZP aktív országgyűlési képviselője, ezért a független szó használata megtévesztő. Vajda most azt írja: „Az állítás egyáltalán nem felel meg a valóságnak: én nem voltam és nem vagyok az MSZP tagja, és nem az MSZP, hanem az ellenzéki összefogás pártfüggetlen jelöltjeként indultam és nyertem 2022-ben, legyőzve a XVI. kerület és Zugló-Alsórákos fideszes képviselőjét, Szatmáry Kristófot.”

Hozzáteszi: „A független státuszomat az NVB nem vonta kétségbe, így is regisztráltak a valasztas.hu oldalon, és ezt erősítették meg a mostani határozataikban.”

A Tisza jelöltje a Budapest 14-es körzetben Szabó Alexandra lesz. Vajda Zoltán korábban a 444-nek maga is elismerte: „Szemben más választókerületekkel itt bekövetkezhet az a rémálom, hogy a fideszes jelölt nevető harmadikként nyer.”