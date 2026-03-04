Döntött a Kúria: ezentúl nem működtethetnék fideszes kampánykiadványként a Kossuth Rádió Facebook-oldalát

Eltiltotta a Kúria az egyoldalú tájékoztatástól az MTVA-t – hívta fel a figyelmet a Kontroll cikke a legfőbb bírói fórum határozatára, amely kimondta: a közmédia által kezelt Facebook-oldalakra is vonatkozik a választási törvényben foglalt esélyegyenlőség elve.

Előzőleg a Nemzeti Választási Bizottságig jutott, hogy a Kossuth Rádió fb-oldala már a választási kampány első napján, február 21-én olyan egyoldalúan osztotta a fideszes tartalmat, ami biztosan nem felel meg semmilyen kiegyensúlyozottsági elvárásnak.

A Kossuth Facebook-oldala a békéscsabai DPK-gyűlésről



A témát a Tisza vitte az első kampányhétvége kapcsán az NVB elé. A Telex beszámolója szerint a párt azt kifogásolta, hogy az fb-oldal kiegyensúlyozatlanul és elfogultan számolt be az aláírásgyűjtésekről, túlnyomó többségében a Fidesz eseményeiről posztolt, ezért az NVB állapítsa meg a jogsértést és szabjon ki bírságot a közszolgálati médiumra. Az erre reagáló MTVA és a Duna Műsorszolgáltató közös nyilatkozatában azzal védekezett, hogy az fb-oldal „médiaszolgáltatónak nem minősülő közösségi média”, amely hírszerkesztést nem végez, csak más weboldalak és médiumok tartalmaihoz biztosít hozzáférést. Azzal is érveltek, hogy egyetlen nap alatt nem vizsgálható meg a kiegyensúlyozottság. Az NVB elnöke, Sasvári Róbert László átvette ezt az érvelést, annyival, hogy bár az esélyegyenlőséget így is biztosítani kellene, de „egyetlen napon kihelyezett tartalmak önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség elbírálására.” A bizottság kormánypárti többséggel, 7 igen és 4 nem szavazattal elutasította a bizottság a Tisza kifogását.

Ezt írja most felül a Kúria döntése, amely szerint: „A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 72/2026. (II. 25.) számú határozatát részben és akként változtatja meg, hogy megállapítja, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvet azzal, hogy a Kossuth Rádió facebook oldalán 2026. február 21. napján megjelenő tartalmakban az esélyegyenlőségi követelményt megsértve túlnyomórészt a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt vonatkozásában számoltak be az eseményekről vagy megszólalásokról. A Kúria eltiltja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, fent megjelölt jogsértéssel azonos magatartás jövőbeni tanúsításától.”

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Akkori gyűjtésünk szerint a Kossuth rádió fb-oldala:

23-szor osztott meg videót (Orbán egy-egy gondolatmenetét kétszer is megismételték, nehogy valaki lemaradjon róla, ezekben ukrajnázott, brüsszelezett, az ellenfeleit minősítgette vagy elmesélte, hogy a Jóisten mindenki dolgát elrendezi, és azért nem jár már a kolbászfesztiválra, mert a pálinkáktól erősen elhajol);

19 képet posztolt, amire vagy Lázár János Orbán Viktort dicsérő szavait írták fel, vagy Orbán Viktor idézetet raktak rá (egyszer még Rákay Philip gondolatát is megosztották);

négyszer osztottak meg olyan galériát, amelyen a Miniszterelnökség propagandafelvételei láthatóak.

Ezzel még nem is volt a vége, utána több posztban népszerűsítették az Orbán Viktor részvételével megtartott eseményt. Számos posztban osztottak meg fideszes tartalmat, olyat is, amiben a Tisza Pártot minősítették. Eközben Magyar Pétertől egyetlen mondatot idéztek.

Azóta sem történnek nagyon máshogy a dolgok. A Kossuth fb-oldalának egyik mai posztja a sok hasonló közül: