Ecuador az Egyesült Államokkal indított közös műveletet a drogkereskedők ellen

Az ecuadori és amerikai erők a terrorszervezetnek minősített szervezetek ellen indítottak műveleteket a dél-amerikai országban – közölte az amerikai hadsereg Déli Parancsnoksága. Az akció célja a tiltott kábítószer-kereskedelem visszaszorítása volt, de ennél több részletet nem árultak el.
A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy Daniel Noboa ecuadori elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok azon „regionális szövetségesek” között van, akik részt vesznek Ecuador drogkartellek elleni háborújának „új szakaszában”.
Noboa szerint a világ kokaintermelésének mintegy 70 százaléka ma Ecuador kikötőin keresztül áramlik keresztül, így az ország jövedelmező helyszín a kábítószer-kereskedő bandák számára, és az elmúlt években a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedelmi gócpontjává vált.
Hétfőn Noboa Quitóban tárgyalt Francis Donovannal, az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának vezetőjével és Mark Schaferrel, az Egyesült Államok közép- és dél-amerikai, valamint karibi különleges műveleti részlegének vezetőjével. A találkozó során megvitatták az információmegosztás és az operatív koordináció terveit a repülőtereken és kikötőkben.
„Együtt, határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák elleni küzdelem érdekében, akik régóta terrort, erőszakot és korrupciót követelnek el a polgárok ellen szerte a féltekén” – közölte az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága kedden.
A kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem a régióban kulcsfontosságú prioritás az Egyesült Államok számára. Tavaly szeptemberben több mint 40 halálos támadást hajtottak végre állítólagosan drogot szállító hajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon. Januárban pedig Venezuelában fogták el az ország akkori elnökét, Nicolas Madurót, akit narkoterrorizmussal és több ezer tonna kokain szállításának lehetővé tételével vádoltak. (BBC)
Az amerikai elnök azt is közölte, rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában. Az ottani olajiparba is beszállna az Egyesült Államok.
Már vádat is emeltek a venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Egyelőre nem világos, hova vezet a konfliktus.