Élő

Izrael tovább bombázza Teheránt és Bejrútot, miközben Irán amerikai célpontokat támadott Dubajban és Katarban

  • Az Egyesült Államok és Izrael szombaton megtámadta Iránt, Ali Hámenei ajatollah azonnal meghalt.
  • Irán válaszul több ország ellen is támadásokat indított, amerikai bázisokat is célozva, és beszállt a libanoni Hezbollah is.
  • Donald Trump amerikai elnök szerint Irán légiereje és haditengerészete „ki lett iktatva”, és a csapások az iráni vezetést célozták.
  • Az iráni Vörös Félhold szerint a konfliktus kezdete óta közel 800-an vesztették életüket, más humanitárius szervezetek szerint ez a szám már ezer fölött van.
  • Ez az ötödik nap.
Egy iráni rakéta eltalálta az amerikai légibázist Katarban, Dubajban kigyulladt az amerikai konzulátus

Két ballisztikus rakétával támadta Katart Irán, az egyiket a katari légvédelmi rendszerek elfogták.

Füst a légibázis környékén, még február 28-án.
Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

A másik viszont az el-Udeid légibázist találta el, ami az Egyesült Államok legnagyobb katonai támaszpontja a térségben.

A katari hatóságok szerint nincsenek áldozatok.

Dubajban pedig kigyulladt az amerikai konzulátus, miután kedden este egy drón csapódott az egyik épületbe. Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy egy drón a konzulátus kancelláriaépülete melletti parkolóba csapódott.

„A személyzet minden tagjáról tudjuk, hogy biztonságban van. Nyilvánvalóan nagyon szerencsések voltunk, de a nagykövetségeinket és diplomáciai létesítményeinket közvetlen támadás éri egy terrorista rezsim részéről” – mondta.

Az iráni Forradalmi Gárda szerdán közölte, hogy több mint negyven rakétát indított amerikai és izraeli célpontok ellen. „Néhány órával ezelőtt végrehajtottuk az Őszinte Ígéret 4 hadművelet 17. hullámát: az Iszlám Forradalmi Gárda légi hadereje negyven rakétát indított amerikai és cionista célpontok ellen” – áll az állami televízióban felolvasott közleményben. (BBC, Guardian)

Azonosították a háború első amerikai katonai áldozatait

Az amerikai hadsereg kedden nyilvánosságra hozta annak az első négy katonának a személyazonosságát, akik az Irán elleni háborúban vesztették életüket – írja a Reuters. Az eddigi hat meghalt amerikai katona közül négyen az amerikai hadsereg tartalékosainak iowai egységéhez tartoztak. A 35 éves Cody Khork százados, a 42 éves Noah Tietjens főtörzsőrmester, a 39 éves Nicole Amor főtörzsőrmester és a 20 éves Declan Coady őrmester vasárnap halt meg, amikor egy drón becsapódott egy amerikai katonai létesítménybe a kuvaiti Port Shuaibában.

Nicole Amor, Declan Coady, Cody Khork, Noah Tietjens
Fotó: BRENT NEWTON/AFP

A Trump-kormányzat közben arra figyelmeztetett, hogy az egyre erősödő konfliktus további amerikai áldozatokkal járhat.

Jogvédők szerint több mint ezer civil halt meg Iránban

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a szombati amerikai-izraeli támadás kezdete óta 1097 civil halálát jelentették Iránban, közülük 181 tíz év alatti gyermek volt. A civil sebesültek száma 5402, köztük 100 gyerek – közölte a szervezet, ami több száz bejelentett halálesetet még vizsgál.(BBC)

Kedden temették el Mináb városában azokat, akik a dél-iráni lányiskolát ért csapásban haltak meg.
Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az iráni belbiztonsági szervek központját is támadta Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint a légierő csapáshullámot hajtott végre Teheránban, ami során több tucat, a Baszídzs milicista csoporthoz és az iráni belbiztonsági szervekhez tartozó, a rezsim által használt központot támadtak. Az IDF szerint emellett a hadsereg ellátási és logisztikai rendszereit, rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is célba vettek.

A kelet-libanoni Baalbek városában egy négyszintes épületet ért támadás, amiben legalább négy ember meghalt, hatan pedig megsebesültek. Emellett egy hotelt is rakétáztak Hazmiehben, Bejrút egyik külvárosában. Az Al Jazeera szerint az a környék nem számít a Hezbollah fellegvárának, és nem is olyan terület, ahol a Hezbollah támogatói élnek, szerintük célzott támadásról lehet szó.

Az izraeli hadsereg szerda reggel evakuálási figyelmeztetést adott ki egy dél-bejrúti épületre és a környező létesítményekre, közölve, hogy a térségben a Hezbollah létesítményei találhatók. Az IDF továbbá 13 dél-libanoni falu kiürítését is elrendelte.

Szerda hajnalban Iránból indított rakéták miatt Izrael nagy részén megszólaltak a légiriadók. A hadsereg közlése szerint „dolgoznak a fenyegetés elhárításán”. Az óvóhelyek felkeresésére vonatkozó utasítás Jeruzsálemet, Tel-Avivot és az ország más területeit is érintette. A riasztást néhány perc után feloldották, és egyelőre nem érkezett jelentés közvetlen becsapódásról. Az izraeli mentőszolgálat szerint nem kaptak jelentést sérültekről. Az izraeli tűzoltóság és mentőszolgálat közlése szerint egy, a Hezbollah által az éjszaka kilőtt rakéta becsapódott az észak-izraeli Hacor Haglilit városában. Személyi sérülés nem történt, de több közeli épület is megrongálódott. (Reuters, Guardian, Haaretz)

Az USA már több mint 2000 célpontot bombázott Iránban, és „éjjel-nappal folytatja a csapásokat”

„Már közel 2000 célpontot támadtunk meg több mint 2000 fegyverrel. Jelentősen meggyengítettük Irán légvédelmét, és több száz iráni ballisztikus rakétát, indítóállást és drónt semmisítettünk meg”

– mondta Brad Cooper admirális, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) vezetője egy videóüzenetben. Az Egyesült Államok 17 iráni hajót is megsemmisített, köztük egy tengeralattjárót. „Ma egyetlen iráni hajó sincs vízen az Arab-öbölben, a Hormuzi-szorosban vagy az Ománi-öbölben.”

Cooper szerint „a művelet első 24 órája majdnem kétszer akkora léptékű volt”, mint a 2003-as iraki hadművelet első napja, „és a csapásokat a nap 24 órájában folytatjuk Irán ellen”. Most pedig a hangsúly azon van, hogy „kilőjenek mindent, ami ránk tud lőni” – tette hozzá. Azt is mondta, hogy Irán eddig több mint 500 ballisztikus rakétát és több mint 2000 drónt indított amerikai, izraeli célpontok, valamint szövetséges államok ellen.

Az elmúlt órákban Izrael közölte, hogy „széles körű csapáshullámot” hajt végre Irán ellen, miközben egyidejűleg a libanoni Hezbollahot is támadja. Közben a légvédelem újabb, Iránból és Libanonból kilőtt rakétákat fogott el. (Times of Israel, BBC)

Az USA haditengerészete segítene az olajtankereknek átjutni az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoroson

Irán Forradalmi Gárdája szerdán közölte, hogy ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, és minden hajó, ami át akar haladni rajta, azt kockáztatja, hogy rakéták vagy elkóborolt drónok megrongálják.

Hajó halad át a Hormuzi-szoroson
Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

„Jelenleg a Hormuzi-szoros teljes mértékben az Iszlám Köztársaság haditengerészetének ellenőrzése alatt áll”

– mondta Mohammad Akbarzadeh, a Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik tisztviselője a Fars hírügynökségnek kiadott közleményben.

Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy az Egyesült Államok haditengerészete készen áll arra, hogy olajtankereket kísérjen át a Perzsa-öböl kulcsfontosságú hajózási útvonalán. A Hormuzi-szoroson a globális olajkereskedelem mintegy húsz százaléka halad át. (Guardian)

