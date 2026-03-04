Izrael tovább bombázza Teheránt és Bejrútot, miközben Irán amerikai célpontokat támadott Dubajban és Katarban

Két ballisztikus rakétával támadta Katart Irán, az egyiket a katari légvédelmi rendszerek elfogták.

Füst a légibázis környékén, még február 28-án. Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

A másik viszont az el-Udeid légibázist találta el, ami az Egyesült Államok legnagyobb katonai támaszpontja a térségben.

A katari hatóságok szerint nincsenek áldozatok.

Dubajban pedig kigyulladt az amerikai konzulátus, miután kedden este egy drón csapódott az egyik épületbe. Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy egy drón a konzulátus kancelláriaépülete melletti parkolóba csapódott.

„A személyzet minden tagjáról tudjuk, hogy biztonságban van. Nyilvánvalóan nagyon szerencsések voltunk, de a nagykövetségeinket és diplomáciai létesítményeinket közvetlen támadás éri egy terrorista rezsim részéről” – mondta.

Az iráni Forradalmi Gárda szerdán közölte, hogy több mint negyven rakétát indított amerikai és izraeli célpontok ellen. „Néhány órával ezelőtt végrehajtottuk az Őszinte Ígéret 4 hadművelet 17. hullámát: az Iszlám Forradalmi Gárda légi hadereje negyven rakétát indított amerikai és cionista célpontok ellen” – áll az állami televízióban felolvasott közleményben. (BBC, Guardian)