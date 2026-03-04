Jámbor András a Turbina bezárásáról: „Ez a kiöregedett, megkeseredett fasiszták szövetségének akciója”

„Józsefvárosi képviselőként a leghatározottabban tiltakozom és egyébként sugárban hányok attól, hogy ez a rendszer politikai okokból bezáratta a Turbina nevű szórakozóhelyet és kulturális központot. Tényleg húzzatok a fenébe!” – írja Jámbor András parlamenti képviselő. A politikus a közösségi oldalán megjegyzi, a Turbina kapcsán kapott lakossági panaszokat, de ezek a zajra vonatkoztak, nem kábítószer-fogyasztásra. Az önkormányzat a jogszabályokat betartva el is járt az intézménnyel szemben.

Jámbor szerint: „Most a Fidesz kormánya többhetes fedett akció után járt el a Turbinával szemben. Az akció közben nem találtak semmilyen kábítószert, semmilyen problémát. Így bezáratták a helyet. Egészen elképesztő.”

A helyszínen történt kábítószer-kereskedelem miatt a hatóságok szerda délelőtt egy hónapra bezáratták a VIII. kerületi Turbina nevű szórakozóhelyet – írtuk korábban a szórakozóhely ajtajára kihelyezett tájékoztató alapján. A Turbina közölte lapunkkal: februárban a rendőrség heteken keresztül fedett akció keretében figyelte meg a helyszínt, és „semmilyen jogsértést nem állapítottak meg, rendőrségi intézkedésre nem került sor”. Elmondásuk szerint a művelet vezetője még meg is dicsérte a „példaértékű üzemelést”, és közölte, hogy bezáratásra nem számíthatnak. „Ehhez képest a mostani bezárás egy olyan eljáráshoz kapcsolható vallomásra épül, amelyben valaki azt állította, hogy a Turbinában tiltott szert vásárolt” – mondták az üzemeltetők.

A rendőrség később közölte, egy nyomozás során arra jutottak, hogy „a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak marihuánát, amfetamintartalmú port és ecstasy tablettákat, amit a szórakozóhelyen is fogyasztottak”. Az egy hónapos bezáratást egy decemberi törvényre, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva tudta elrendelni a rendőrség. A törvény lehetővé teszi azoknak a helyeknek a bezáratását, ahol a hatóságok szerint kábítószer-kereskedelem történt. Ezzel a Turbina a nyolcadik zenés szórakozóhely, amelyet bezáratott a rendőrség.

Jámbor a posztjában kiemeli, hogy a kerületben bőven vannak ismert kábítószer-árusító helyek, ahol „nyomordrogot” árulnak, mégsem történik semmi. Ehhez képest a Turbina fontos kulturális intézmény, ahol „kábítószer-fogyasztás gyanúja nem merült fel sosem”.

„Most is azért záratták be a helyet – írja –, mert az új törvény alapján be kell mondani valamit, hogy ha letartóztatnak egy fogyasztót, hol szerezte a szert. És nyilván egyszerűbb bemondani egy szórakozóhelyet, mint a dealer nevét. Valaki bemondta a Turbinát, úgy, hogy a rendőrség hetekig tartó fedett akciója nem talált semmit. És bezáratták a helyet.”

Jámbor András Fotó: Németh Dániel/444