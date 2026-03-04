Kötetlen beszélgetés miatt mentek volna Nagy Mártonék az osztrák luxusszállodába az államtitkár szerint

Vajda Zoltán MSZP-s képviselő nyújtott be írásbeli kérdést Nagy Mártonnak „Meghiúsult osztrák kiruccanás?” címmel. A képviselő hat kérdést intézett a miniszterhez arról, miért egy osztrák szállodában tartott volna értekezletet kollégáinak, majd amikor a 444 megjelent a helyszínen hirtelen lefújta az egész programot.

A miniszter helyett Fónagy János államtitkár válaszolt, aki szerint

„miniszter úr 2026. február 13-án munkaidőn túl, saját költségen közvetlen munkatársaival szándékozott kötetlen beszélgetés céljából találkozni. Kérdésként megfogalmazott állításai minden alapot nélkülöznek”.

A kisbuszból épp kiszálló nemzetgazdasági miniszter lapunknak egyébként azt nyilatkozta a találkozó céljáról, hogy „a kollégákkal beszélgetünk a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról”. Nem sokkal később azonban feldúltan hagyta el a szállodát, mondván, „köszönöm szépen, hogy itt voltak. Szétverték az NGM-nek a meetingjét. Az NGM innentől kezdve Budapesten, a minisztériumban tartja meg.”

Vajda Zoltán egyébként az alábbiakra szeretett volna választ kapni: