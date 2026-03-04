Közel 150-en eltűnhettek, miután elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka közelében

Elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka felségvizei közelében. Az Iris Dena nevű, 180 fős legénységgel rendelkező fregattról 32 embert mentett ki a Srí Lanka-i haditengerészet, közel 150 ember eltűnhetett. Vijitha Herath, Srí Lanka-i külügyminiszter azt mondta, hogy a hajó reggel vészjelzést adott le Srí Lanka déli partjainál, a Galle kikötővárostól mintegy 25 mérföldre délre.

A Reuters forrásai szerint a hadihajót az Egyesült Államok támadta meg. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő azt mondta a hírügynökségnek, hogy egy amerikai tengeralattjáró hajtotta végre a csapást.

Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

A Srí Lanka-i haditengerészet egymásnak ellentmondó adatokat közölt az áldozatok számáról, és úgy tűnik, továbbra is bizonytalanság van a számokkal kapcsolatban. A haditengerészet szóvivője azt mondta, több holttestet már megtaláltak, valószínűleg a legénység tagjai közül. Most az azonosításukon dolgoznak. A mentés jelenleg is tart, a részleteket később vizsgálják ki. A vészjelzés oka még nem ismert.

Korábban a Srí Lanka-i haditengerészet és a védelmi minisztérium forrásai azt közölték, hogy a hajót egy tengeralattjáró támadta meg, de a haditengerészet szóvivője szerint erre egyelőre nincs bizonyíték. (via Guardian)