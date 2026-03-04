Orbán Viktor megint elment Rónai Egonhoz, és meghökkentő válaszokat adott egyszerű kérdésekre is, amelyekhez nincs hozzászokva

Mit csinált megint a János?, bukott ki ösztönösen egy nevetéssel együtt Orbán Viktorból, amikor Rónai Egon szóba hozta Lázár János nevét az újabb interjújukban, ha úgy tetszik, a rajzolgatós interjújuk folytatásában, második felvonásában.

De a jelentősen túlhúzott, sok helyen unalomba forduló, Hatvanpusztát, Tiborczot és hasonló témákat továbbra sem érintő másfél órás interjúnak ez a része nem a váratlan gesztus miatt volt emlékezetes, hanem a kérdésre adott válaszból.

Arra ugyanis, hogy Lázár János bevallotta, hogy ő adott zsíros állást Magyar Péternek anno, csak azért, mert Varga Judit ezt kérte tőle, Orbánnak azt sikerült felelnie, hogy

dehát nem pénzt adott a miniszter, hanem adott egy állást.

Aztán jött a finomításnak szánt kifejtés, amellyel csak még mélyebbre ásta magát Orbán a futóhomokban. Eszerint ilyen szokott történni, de vannak előírások, hogy adott pozícióhoz milyen képességek kellenek, ha pedig ezek megvannak, és az kap előnyt, akinek van ismeretsége, az nem szép dolog, de nem törvénytelen, magánszférában is számítanak a kapcsolatok. Ezek nem jó dolgok, dolgozom ez ellen, azt elvárom, hogy a jogot ne lépjék át, meg kell felelni az előírásoknak, mondta Orbán.

Ez a részlet elég jól megvillantotta az egész interjú hangulatát: Orbán szabadon előadhatta megint a világmegfejtéseit Brüsszelről, a háborúról, Ukrajnáról, Nyugatról (amely iránt vágyakozhatunk ugyan, de ott megszorítások vannak, nincs 11 százalékos minimálbér-emelés, és egyébként is olyan, mint a vágott virág: szép, színes, de már elvágták attól a talajtól, ahonnan nyerte az energiát), az „olajblokádról”, de amikor kapott egy-egy konkrét közbekérdezést, akkor hajlamos volt meghökkentő válaszokat adni rá.

Egy ilyen rész volt az is, amikor Rónai elkezdett belekérdezni Orbánnak abba az állításába, hogy a Tiszát az ukránok pénzelik, és erről írásos jelentés is van a nemzetbiztonsági bizottság asztalán.

Ekkor a következő párbeszéd hangzott el:

Orbán: Meg vagyok lepve, hogy ezt kérdezi, mert maga az első. Más még nem kérdezte meg.

Rónai: Hát, most ez a kérdés.

O.: Benne van abban a jelentésben.

R.: De az nincs előttünk.

O.: De akarja, hogy ott legyen, és ott lesz.

R.: Ön nem mondja el?

O.: Ez egy nemzetbizt...

R.: ...De akkor elém hogy kerül?

O.: Fel kell oldani a titkosítást.

R.: Azt én nem tudom.

O.: Hát de kérni lehet. Én mindenkit biztatok.

„Én visszavonultam, hátradőlök, vannak tények, ha meg akarják ismerni, ismerjék meg” - mondta Orbán Viktor, annak a kormánynak a vezetője, amely kormányból képtelenség érdemi információkat kihúzni, mert nem állnak szóba a tőlük független sajtóval, és a Kormányinfók is gyakran önmaguk paródiái. Nem kizárt egyébként, hogy ez az egész szürreális színjáték a jelentés nyilvánosságra hozatalának ágyazott meg.

Orbán azt mondta, hogy az ukránoktól kapott pénzt informatikai-mobilizációs dolgokra költi a Tisza, ez lényegében az applikáció fejlesztését és az adatbázis felépítését-karbantartását takarhatja. A kérdésre, hogy ha a tiltott finanszírozás bebizonyosodik, az a Tisza indulása elé akadályt gördít-e, Orbán azt mondta, nem hiszi, és az előző választásokon is hasonló történt.

Még a belpolitikánál maradva, beszéltek arról is, hogy a Fidesz miért nem tudja megszólítani az értelmiséget. Orbán ezt úgy fordítja le, hogy az értelmiségnél kialakult egy észjárás, egy értékrend, ami eltér a többiekétől. Ahogy ők látják, hogy mi a jó világ, az megbukott. A migráció, a multikulti megbukott, a liberális korszak megbukott, sorolta Orbán. A melósok viszont továbbra is a józan ész talaján állnak, és vannak olyan pártok, amelyek szintén így tesznek, ez a populizmus gyökere, mondta Orbán.

Rónai egy csomagban kérdezett rá a Schadl-botrányra, a gödi Samsung-ügyre és a Szőlő utcára. Orbán elővette a paneleket: az ügyészség független, nincs a kormány alá rendelve. Gödön nincs olyan mérés, amely alapján a lakosságot szennyezés érte, ha pedig gyáron belül történik valami, akkor bejelentés történik, és a hatóságok mindig, minden esetben mindent kivizsgálnak. A Szőlő utcánál pedig ő azt keresi, hogy miért csúszott ki a hatóságok kezei közül Juhász Péter Pál első alkalommal, a rendszert pedig azóta átalakították. Pintér egyébként a napokban azt mondta, lezárult egy ilyen belső vizsgálat, de ezek szerint Orbánt ez nem győzte meg.

A választásokat illetően sem mondott különösebben újat a kormányfő, győzelemre állnak, nem készülnek vereségre, ehhez mindenkit el kell vinni szavazni, a végén nagy mozgósítási verseny lesz. Ha veszítenek, vállalja a felelősséget, mondta Orbán, de volt már ilyen a történelemben, 2002-ben, 2006-ban is. Magyar Péterrel nem ül le vitázni, a Mi Hazánkkal való koalíció lehetőségén nem gondolkodik, mert miért kellene rossz dolgokat elgondolni, mikor el tud gondolni jó dolgokat is.

Arra nem gondol, hogy bárki elé kiálljon „a piacra”, mint Lázár János? Kétségtelen, hogy az ő (Orbán) fórumaira szervezetten a DPK-sok jönnek, de ez nincs ellenére, mondta a kormányfő.

A választásokat nem fogják elhalasztani, mert a magyar nép biztonságra, stabilitásra vágyik. Választási csalás nem volt még, és nem lesz, mert megfelelő módon ellenőrzik a választási szervek és bíróságok. „Magyarországon nem könnyű ügyesen választást csalni, és egészen biztos, hogy ha ezzel próbálkozol, utol fognak érni és megütöd a bokádat.”

Ha nyer a Fidesz, együtt tudnak-e majd működni egy erős ellenzéki Magyar Péterrel? „Mindenkivel együtt tudok működni. A haza sosem lehet ellenzékben, mindegy, hogy ellenzékben vagy kormányon vagy, a haza fölötted van. A fontos ügyekben meg kell tudni egyezni.”

Háború, katonák, Zelenszkij

Rónai megkérdezte azt is, miről beszéltek a minap Putyinnal. A válasz szerint arról, hogy megvan-e az olajunk, (megvan), el tudják-e juttatni hozzánk (az nem Putyin dolga), és mi van a kárpátaljai magyar hadifoglyokkal („remélem, jó hírekkel jön haza Péter Moszkvából”). Beszéltek még arról is Putyinnal, hogy lesz-e menekülthullám Iránból, előállhat-e migrációs veszély, mire Rónai közbevetette, hogy ezzel Putyinnak mi dolga. Orbán válasza az volt, hogy ő közelebb van a konfliktushoz.

Rónai Egon ekkor rátért a lényegre: „nem kérdezte meg Putyintól, hogy nem akarja-e abbahagyni a háborút?”

Orbán válasza szerint erre Putyin azt mondta, hogy vannak hadi céljai, és amíg ezeket el nem éri, nem hagyja abba, a tűzszünetet pedig mindig el szokta utasítani, mondván, akkor a másik fél, azaz Ukrajna megerősítené magát.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ha sem a támadások leállítása, sem a tárgyalások, sem a tűzszünet nem jöhet szóba, akkor ezek alapján a nagy békepártiság tényleg leszűkül arra, hogy Ukrajnát nem szabad segíteni, hogy jó hamar vereséget szenvedjenek, és így legyen „béke”.

Egy másik ilyen váratlan közbekérdezés az volt, hogy ki akarna minket háborúba küldeni, mire Orbán hosszan fejtegette azt a logikai láncolatot, amely nem új a részéről, és úgy szól, hogy Ukrajna akkor adja majd vissza a nekik nyújtott hitelt, amikor az oroszok jóvátételt fizetnek, de ez meg csak akkor történhet meg, ha az oroszokat legyőzik a frontvonalon, és rá tudják kényszeríteni egy olyan békére, hogy fizessenek. „Én látom, ahogy főzik lassan a békát. Ez egy jól átgondolt katonai koncepció”, igyekezett Orbán amellett érvelni, hogy szerinte Európa konkrétan belép majd a háborúba.

Arra az egyszerű kérdésre sem sikerült konkrét választ kicsikarnia Rónainak, hogy miért kellenek katonák a magyar energetikai létesítményekhez, vannak-e konkrét információk a veszélyről. Erre a válasz az volt, hogy „vannak tények. Az ukránok felrobbantották az Északi áramlatot. Ezt meg merték tenni a németekkel, akkor velünk miért ne mernék megtenni. Az ukránokat ismerve, nem bántva őket, mindenre képesek. Nekünk is mindenre képesnek kell lenni.”, hangzott a magyarázat,

majd amikor Rónai felvetette , hogy az az oroszok ellen is volt, de itt nem ez van, azt Orbán már nem akarta meghallani, és azzal folytatta, hogy „mindenesetre képesek voltak megoldani, egy ilyen vezeték felrobbantása komoly katonai képességre utal.”

A másik tényező Orbán szerint a magyar légtérbe 2022-ben berepülő drón volt, ami szerinte egy teszt volt. A teszten egyébként megbuktunk, de pótvizsgára utasította az illetékeseket, és most már átmennének, mondta Orbán.

Lesznek-e katonák az utcákon, kérdezte Rónai? Orbán szerint elképzelhető, „bár ettől fázom”, csak akkor lesz ilyen, ha a terrorveszély a Közel-keleti konfliktus miatt megnő. Ha úgy látjuk, hogy a terrorveszély mértéke nő, akkor lépni kell. Itt iráni diákok vannak, Schengen van, jönnek-mennek az emberek, közel-keletiek is, észnél kell lenni, magyarázta.

Újabb műsorvezetői kérdés: Nem az van, hogy a háborús pszichózist próbálja növelni politikai érdekből? Orbán szerint a magyar dörzsölt nép, nem hiszi, hogy át lehet őket vágni. Szerinte az a kérdés, hogy 23 leállás és újraindítás után miért pont most nem indítja el Zelenszkij újra az olajat? Az infláció, olajhiány, sorállás, az nem a kormánynak kedvez, a kaotikus helyzet, az olajblokád nem a kormánynak kedvez, sorolta Orbán.

A kormányfő az interjúban elismerte, hogy Trump nem hallgat rá, hiszen hiába győzködte az amerikai elnököt, hogy ne avatkozzon be Iránban. Értesítést nem kapott a támadásról, és segítséget sem kért Trump, mondta Orbán. Hogy még mindig neki adná-e a Béke-Nobelt, arra Orbán azt mondta, Trump koncepciója más, az ő fejében Irán egy háborús gócpontnak minősül, onnan támogatják a terroristacsoportokat, amelyek a Közel-keleten szenvedést okoznak. Orbán szerint a háború végén derül ki, igaza van-e. Ha a helyzet jobb, mint volt, akkor a béke felé tettünk lépéseket, mondta.

Azt is mondta, hogy a külügyminiszterek hónapok óta próbálják előkészíteni az Orbán-Zelenszkij találkozót, de nem jutnak ebben előrébb, mert az ukránoknak vannak követeléseik, amelyekről előkészítő szakaszban meg tudjuk mondani, hogy nem támogatjuk ezeket. Ilyen az orosz olajról leválás és a pénz.

Orbán azt mondta, sokat gondolkodott, hogy az olaj kérdését beemelje-e a tárgyalásokba, és arra jutott, hogy nem, mert akkor megzsarolnak vele másodszor és harmadszor is.

Az interjúban ezúttal fociról nem volt szó, azt pedig nem tudjuk, hogy Orbán rajzolgatását bemutatják-e majd utólag.