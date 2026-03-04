RTL: Juhász Péter Pál áldozata lementette a gépe merevlemezét, ő juttatta el a nyilvánossághoz a Kovács-Buna Károlyról készült felvételt is

Juhász Péter Pál egyik korábbi áldozatának köszönhetően jutott el a nyilvánossághoz a Szőlő utcai igazgatót az intézmény élén váltó Kovács-Buna Károlyról készült videó, amelyen a nevelő súlyosan bántalmazza a javító egyik lakóját

– derül ki az RTL Házon Kívül filmjéből, amit Juhászról készítettek. A videót tavaly novemberben Juhász Péter Juhi hozta nyilvánosságra, nem sokkal később Kovács-Buna lemondott, azóta le is tartóztatták.

Juhász korábbi áldozatának történetét február elején a 444 hosszú cikkben mutatta be, abban Lilinek neveztük, és ezen a néven nyilatkozott az RTL-nek is. Lili tavaly júniusban a most elmondottakkal megegyező vallomást tett a Juhász Péter Pál ügyében nyomozó rendőröknek. Időközben az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez, Lili nekik is megismételte a vallomását.

A lányt hosszú éveken keresztül molesztálta és érzelmi függésben tartotta Juhász Péter Pál, egy alkalommal pedig megerőszakolta. Lili sosem volt intézetis, az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után kereste őt meg Juhász Péter Pál, és építette fel a bántalmazó kapcsolatot.

Az RTL szerint 2018-ban a IX. kerületi rendőrkapitányság névtelen bejelentés alapján vizsgálódott a Szőlő utcai javítóintézetben. Az eljárás során sokakat kihallgattak, de az ügyből akkor sem lett semmi – hangzik el a filmben. Ebben az időszakban Lili már informatikusként dolgozott. Juhász megkérte őt arra, hogy a munkahelyi laptopjáról töröljön le minden tartalmat, minden adatot.

Lili azonban Juhász tudta nélkül lementette a merevlemezt, és tavaly nyáron átadta a rendőrségnek. Ezen a merevlemezen volt a Kovács-Buna Károly által elkövetett bántalmazásról készült kamerafelvétel is.

Lili azt is elmondta az RTL-nek, hogy amikor az ügyészség is behívta tanúvallomást tenni, világossá vált számára, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai, akiknek először vallomást tett még a nyáron, nem adták át a merevlemezt az ügyészségnek, amikor átkerült oda a nyomozás. „Volt ordítozás” – meséli arról, amikor az ügyészek konfrontálták ezzel kapcsolatban telefonon az NNI-seket a jelenlétében. Állítása szerint azt is a tudtukra adták, hogy amikor azt mondják, hozzák azonnal át a merevlemezt, az „nem kérés, hanem utasítás”.

Nagy Gábor Bálint főügyész korábban arról beszélt, azért vonták ügyészségi hatáskörbe a nyomozást, mert

több olyan beadvány, feljelentés érkezett, ami szerint az ügyben eljáró nyomozók már-már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat”.



Novemberben Orbán Viktor is arról beszélt a parlamentben „a rendőrség miért nem tudott kellő időben hatékonyan fellépni, amire nekik az a válaszuk van, hogy valóban, amikor először feljelentés történt, akkor nem tudták megfogni az embert, amikor másodjára történt a feljelentés, akkor viszont igen”.

„Én is szeretném tudni, hogy amikor az első feljelentés történt, akkor miért nem volt elég hatékony az a nyomozó, az az osztály, az a részleg, aki ezzel foglalkozott”

– mondta.

Nem tudjuk, Orbán melyik feljelentésre gondolt, de a 444 feltárt egy 2016-os esetet, amikor a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akkori vezetője, Kuslits Gábor, egy budapesti gyermekotthon igazgatója és gyermekvédelmi gyámok részletesen elmondták egy rendőrnek, hogy tudomásuk szerint Juhász Péter Pál, aki akkor már öt éve igazgatta a Szőlő utcai javítóintézetet, gyermekotthonból szökött lányokat bújtat az élettársával, és szexuálisan visszaél velük, prostitúcióra kényszeríti őket. Ez a beszélgetés az RTL filmjében is előkerül.

A rendőr ezen a találkozón megnyugtatta őket, hogy Juhászt megfigyelés alatt tartják, tudnak ezekről a bűncselekményekről, ezért ne beszéljenek az elhangzottakról senkinek, intézkedni fognak. Ugyanakkor több jelenlévő visszaemlékezése és a Juhász letartóztatása óta zajló nyomozásban tett tanúvallomások szerint azt is a tudtukra adta, hogy nem teljes a szakmai szabadsága ebben a kérdésben, meg van kötve a keze a felettesei által. A találkozó után a rendőr nem jelentkezett többet, Juhász pedig még kilenc évig a Szőlő utcai javító vezetője maradhatott.

Két lány, akikkel kapcsolatban a jelzést tették, tehát akikről már 2016-ban úgy tudták a gyermekvédelmi szakemberek, hogy Juhász és az élettársa prostituálja őket, a Juhász gyanúsításáról elsőként beszámoló rendőrségi közleményben is szerepelnek.

Pintér Sándor nemrég egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy egy belső vizsgálat arra jutott, a rendőrség nem követett el semmilyen mulasztást Juhász Péter Pál ügyében. Azt is mondta, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a vizsgálat eredményeit, mert az ügyészség „külön vizsgálatot folytat a büntetőeljárás keretében”.

„Ha az ügyészség valamire rátalál, ami elkerülte a figyelmünket, akkor természetesen ezt figyelembe fogjuk venni. De egyértelműen mondom, a rendőrség szakszerűen végrehajtotta azokat a feladatokat, amelyek a Szőlő utca területén rá hárultak”

– tette hozzá.

Lili az RTL-nek elmondta, hogy Juhász befolyásos embernek láttatta magát felé, aki politikusokkal is jóban van.

Lili elmondása szerint Juhász azzal is kérkedett neki, hogy ismeri Orbán Viktort, akivel azon „szoktak nevetgélni, hogy az ő lányát is ugyanúgy hívják, mint Juhász örökbefogadott lányát”. Lili bemutatott egy szilveszteri üdvözlőlapot is, amit ő vett ki 2018-ban Juhász postaládájából. Mondta, hogy a barátja küldte neki.

Korábban részletes cikkben mutattuk be a 444-en, hogy Juhászról a környezete azt hitte, hogy fideszes, méghozzá jó kapcsolatokkal. Ennek voltak objektív jelei, de ő maga is igyekezett erősíteni ezt a képet. Minisztériumi források is arról beszéltek: téma volt, hogy Juhász a hatalom kedvezményezettje.

Arra ugyanakkor, hogy Juhásznak vezető fideszes politikusokkal, pláne a miniszterelnökkel kapcsolata lett volna, soha semmilyen bizonyítékot nem találtunk.

Ezzel összhangban az RTL-nek a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írta: személyes kapcsolat nem volt Juhász Péter Pál és a miniszterelnök között. „A Fidesz az ünnepek alkalmával több tízezer embernek küld üdvözlőlapot, a miniszterelnök pedig minden évben több millió levelet küld magyar állampolgároknak” – tették hozzá. A Lili által lefotózott borítékon is a Fidesz pártszékházának Lendvay utcai címe szerepel.

A filmben megszólal még a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat két korábbi vezetője, Kuslits Gábor és Molnár László, a Szőlő utca egy volt dolgozója, és Juhász egyik fiú áldozata is, aki növendék volt a javítóintézetben.

