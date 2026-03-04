Sokkal több lakos jut egy háziorvosra Budapesten, mint 2018-ban, hiába csökkent a lakosság

Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma úgy nőtt jelentősen Budapesten 2018 és 2024 között, hogy közben a főváros lakossága is csökkent – derül ki a „Mennyire okos Budapest? 2025 című jelentésből, amit a G7 idézett.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Nagyjából 100 fővel több lakos jutott 2024-ben egy háziorvosra, mint 2018-ban. Ennek oka, hogy nemcsak a lakosságszám csökkent ezen időszak alatt, hanem a háziorvosoké, utóbbi azonban a lakosságszám csökkenését jócskán meghaladó mértékben esett vissza.

2018-ban a fővárosban 911 háziorvos és 290 házi gyermekorvos dolgozott, 2024-re számuk 830-ra, illetve 265-re esett vissza, eközben Budapest népessége 1,723 millióról 1,686 millió főre csökkent.

Így egy háziorvosra és gyerekorvosra 2025-ben már 1539 beteg jutott, míg 2018-ban ez a szám még csak 1434 volt, a növekedés mértéke 7,3 százalékos.