Szijjártó Péter külügyminisztert szerdán a Kremlben fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol az olajellátás helyzetéről fognak tárgyalni – mondta Dmitrij Peszkov szóvivő a Ria Novosztyi hírügynökségnek.

Peszkov azt is elárulta, hogy más országoktól nem érkezett megkeresés az energiaszállítások újraindítása, az iráni háború vagy a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

Szijjártó Péter egy élő bejelentkezés során részletezte, látogatásának célja, hogy meggyőződjön és garanciát kapjon arról, hogy a magyarországi energiaellátás biztonságához szükséges kőolajhoz és gázhoz változatlan áron jut hozzá Magyarország. Ha ez megvan, akkor már csak le kell azt szállítani. Van azonban egy másik ok is, ami miatt Putyinhoz látogatott a magyar külügyminiszter: „Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra”, akik közül többen orosz hadifogságba estek. Két ilyen magyarra is fény derült nemrég, akik segítséget kértek. Szijjártó csak annyival folytatta, reméli, a tárgyalások után többen fognak Moszkvából hazautazni a repülőn, mint ahányan kiutaztak.

A Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába egy orosz találat miatt, a magyar kormány azonban hetek óta azzal vádolja Ukrajnát, hogy szándékosan nem indítja újra a szállításokat a vezetéken. Sőt, ennek alátámasztására Orbán szerdán műholdfelvételeket is közzétett, amelyek szerint az igazát bizonyítják. Az ukrán energiaügyi miniszter ugyanakkor azt nyilatkozta, egyelőre még tart a kárfelmérés a vezetéknél. Orbánék – mivel szerintük Ukrajna fenyegeti a magyar energiaellátást – a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítettek.

Eddig egyébként egyetlen miniszter sem mondott semmit, ami alátámasztaná, hogy Ukrajna bármire készülne a kritikus infrastruktúrával szemben. Ebben a cikkben pedig azt fejtjük ki, hogy a honvédség kivezénylése valójában ugyanolyan eszköze az emberi félelem felkeltésének, a fideszes propagandának, mint egy magyar apa meggyilkolását bemutató mesterségesintelligencia-videó vagy a magyar köztévé híradójának szinte minden egyes perce.