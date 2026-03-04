Több mint 220 millió gyerek lesz elhízott 2040-re egy friss jelentés szerint

Drasztikus intézkedések nélkül 2040-re már több mint 220 millió gyerek lehet elhízott, több mint félmilliárd pedig túlsúlyos az Elhízástudományi Világszövetség jelentése szerint, miközben 2025-ben ez a szám még 180 millió volt.

Mindez pedig azt jelentené, hogy legalább 120 millió iskoláskorú gyereknél jelentkeznének a magas testtömegindex (BMI) okozta krónikus betegség korai jelei, írja a BBC. Ha valakit egyébként elhízottnak minősítenek, akkor a BMI-je 30 vagy annál magasabb, ha pedig túlsúlyosnak, akkor 25 felett van.

Johanna Ralston, a szövetség vezérigazgatója szerint a gyermekkori elhízás világszerte tapasztalható növekedése azt mutatja, hogy nem veszik komolyan a betegséget. „Nem helyes egy generációt elhízásra és az ezzel gyakran járó krónikus, potenciálisan halálos kimenetelű, nem fertőző betegségekre kárhoztatni” – mondta.

Fotó: LAN YANG/Imaginechina via AFP

A jelentés szerint az Egyesült Államokban 27 millió 5 és 19 év közötti fiatalnak magas a BMI-je, amivel csak Kína (62 millió) és India (41 millió) előzi meg. Ez azt jelenti, hogy az amerikai gyermekek kétötöde elhízott vagy túlsúlyos.

Az Egyesült Királyságban körülbelül 3,8 millió gyermeknek magas a BMI-je, ami rekord – ezzel Európa legrosszabbul teljesítő országai közé tartozik, körülbelül kétszer annyi túlsúlyos és elhízott gyermekkel, mint Franciaországban és Olaszországban.

A jelentés jelentős regionális egyenlőtlenségeket tár fel. A 10 ország, ahol az iskoláskorú gyermekek több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, mind a nyugati csendes-óceáni térségben vagy Amerikában található, míg az elhízási arányok leggyorsabb növekedése túlnyomórészt az alacsony és közepes jövedelmű országokban figyelhető meg.

A jelentés nagyobb erőfeszítéseket sürget az egészséges környezet megteremtése érdekében, beleértve a cukoradót, a gyorsételek reklámozásának korlátozását és a gyermekek aktívabb életének elősegítését célzó politikákat.