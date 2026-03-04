Több mint 471 ezer határon túli magyar szavazhatna jelen állás szerint az áprilisi választásokon

A Nemzeti Választási Iroda delegációja 2026. március 2–4. között hivatalos munkalátogatást tett Csíkszeredában és Kolozsváron, derül ki a szervezet közleményéből. A látogatás célja „a 2026. évi általános országgyűlési választások lebonyolításának előkészítése, valamint a külképviseleti választási irodák felkészítésének és a határon túli feladatellátás koordinációjának áttekintése volt”.

A közlemény a protokolláris mondandón túl ugyanakkor konkrétumokat is tartalmaz. Miszerint:

az NVI 2025 októberében 904 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt értesített a levélszavazás lehetőségéről és a regisztráció módjáról;

a regisztráltak száma mára meghaladta a 471 ezer főt;

az összes külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok mintegy 52%-a szerepel a levélben szavazók névjegyzékén.

Ez azonban nem a végleges adat, a kérelmek száma magasabb, egy részüket eddig még nem bírálták el.

Levélszavazatot leadni készülő választó érkezik a szabadkai magyar főkonzulátusra 2022. március 30-án Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

Néhány további, kevésbé kiemelten fontos adat:

a levélszavazás intézményének bevezetése óta elhalálozás miatt törölt regisztráltak száma 8718 fő;

a regisztráció vagy az ahhoz kötődő utolsó aktivitás óta eltelt tíz évet követően töröltek száma 37 558 fő.

Mindemellett: „A Nemzeti Választási Iroda kiemelt jelentőséget tulajdonít a külképviseleti választási irodákkal folytatott folyamatos szakmai együttműködésnek, és minden támogatást megad annak érdekében, hogy a 2026. évi általános országgyűlési választások lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, átláthatóan és zavartalanul történjen külföldön is.”

A számok értelmezésével kapcsolatban tudni kell, hogy miként az a Lakmusz minapi cikkéből is kiderül, a 2022-es országgyűlési választásra 267 834 érvényes levélszavazat érkezett be. Akkor összesen 318 083-an próbáltak meg levélben szavazni, de sokan ezt érvénytelenül tették. Viszont a 2022-es választás napján ennél jóval többen, 456 129-en voltak a névjegyzékben, de kevesebb mint 60 százalékuk adott le érvényes levélszavazatot.