Zelenszkij: Az iráni háború miatt nincsenek egyelőre napirenden az újabb ukrán–orosz–amerikai egyeztetések

Az orosz–ukrán háború befejezéséről szóló ukrán–orosz–amerikai háromoldalú tárgyalásokat a közel-keleti konfliktus miatt szüneteltetik. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt szerdán. Közlése szerint Ukrajna képviselői gyakorlatilag napi szinten egyeztetnek jelenleg is az Egyesült Államokkal.

Az Irán körül kialakult helyzet miatt egyelőre nem kaptak jelzéseket az újabb háromoldalú találkozóhoz, mondta az elnök, aki szerint amint a biztonsági feltételek és az általános politikai környezet lehetővé teszi a munka folytatását, hozzá is fognak kezdeni. „Ukrajna fel van erre készülve” – tette hozzá.

Az abu-dzabi tárgyalások résztvevői 2026. január 23-án Fotó: -/AFP

Az ukránok, az oroszok és az amerikaiak 2026 januárja óta több egyeztetési fordulót lebonyolítottak már. Januárban és február elején Abu-Dzabiban találkoztak a delegációik, majd február közepén Genfben gyűltek össze.

Előzetesen olyan információk láttak napvilágot, hogy az újabb körre március elején kerülhet sor, ismét Abu-Dzabiban. Maga Zelenszkij arról beszélt, hogy az egyesült arab emírségekbeli városban március 5–8. között rendezték volna a negyedik fordulót. Ez a döntés még azelőtt született, hogy Izrael és az Egyesült Államok február 28-án csapásokat mért volna Iránra, melyekre válaszul a perzsa állam hadserege a környező országok egy részét, így az Emírségeket is lövi. Ha tehát lesz is találkozó márciusban, annak szinte bizonyosan új helyszínt kell keresni. (via Meduza)