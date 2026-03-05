110 ezer forintért bérel egy 5630 négyzetméteres területet Salgótarján fideszes önkormányzatától a fideszes képviselő cége

Salgótarján fideszes önkormányzata tavaly júliusban adta bérbe mindössze 110 ezer forint bérleti díjért a helyi Tó-Strand melletti területet a Salgó-Haven Kft.-nek, amely Laczkó Roland, a Nógrád megyei önkormányzat fideszes képviselőjének tulajdonában áll, derült ki a HVG birtokába került szerződésből.

Egy 5630 négyzetméteres területről van szó, a bérleti díj 86 ezer forint plusz áfa, a szerződés pedig határozatlan időre szól.

Ráadásul Laczkó Roland nemcsak a Nógrád megyei közgyűlés fideszes tagja, hanem a salgótarjáni vagyonkezelő cég felügyelőbizottságának az elnöke is. A bérleti szerződést pedig – a város nevében eljárva – éppen a vagyonkezelő cég kötötte a fideszes politikus vállalatával.

A lap kereste a település fideszes polgármesterét, Kreicsi Bálintot, valamint a szerződést aláíró vagyonkezelő céget, de kérdéseikre nem reagáltak.

Reagált viszont Laczkó Roland, aki azt állította, eredetileg ő kereste meg az önkormányzatot, hogy kibérelje a területet és ott kempinget nyisson. Állítása szerint a bérleti díj nagyságát hivatalos értékbecsléssel állapították meg.

Laczkó Roland azt mondta, benne is felmerült, lesznek majd olyanok, akiknek nem tetszik, hogy fideszes megyei képviselőként, valamint a vagyonkezelő cég felügyelőbizottságának elnökeként szerződik a vagyonkezelő céggel.