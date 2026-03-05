226 millióért vett nézettségmérést az MTVA

Gyorsított közbeszerzési eljárást írt ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) január 21-én nézettségének mérésére. Jelentkezni a pályázatra február 9-ig lehetett, és csak egy pályázó akadt, a nézettségmérést eddig is végző Nielsen Közönségmérés Kft. El is nyerték a 226 millió forintos megbízást – írja az Átlátszó.

A gyorsított eljárást azzal indokolta az MTVA, hogy az előző szerződésük hamarosan, február végén lejár. Ugyanakkor már 2024 eleje óta tudni lehet, hogy az a szerződés 2026 februárjáig érvényes, így nem igazán van magyarázat a sürgősségre.