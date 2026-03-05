2,6 milliárd kikiálítási áron árvereznék el a Szőlő utcai javító épületét

2 653 770 000 forintos kikiáltási áron árvereznék el a Szőlő utcai Javítóintézet volt épületét, vette észre olvasónk az E-Árverés honlapján.

Fotó: Németh Dániel/444

A Szőllő utcai javítóban kitört botrány után januárban a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Január 30-án már rabok ürítették az épületet, szortírozták a leltárba vett berendezési tárgyakat, és tisztasági festést is végeztek.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) megkeresésünkre akkor azt írta, „a belügyminiszter 2026. március 14. határnappal jogutód nélkül szünteti meg a Budapesti Javítóintézetet, ez a kiürítés legkésőbbi időpontja”. A Belügyminisztérium nem tartott igényt az értékes óbudai ingatlanra, azt írták: „Figyelemmel arra, hogy a jövőben az érintett ingatlan már nem lát el belügyi szakmai feladatokat, így annak vagyonkezelői joga – az állami vagyonról, illetve az azzal való gazdálkodásról szóló jogszabályi előírások betartásával – megszüntetésre kerül.”

Az E-Árverésen található információk szerint az ingatlant március 12-én lehet megtekintenő, 13-án pedig el is kezdődik a licit, és várhatóan 17-én zárul le.

