A Fidesz tényleg elvesztette a városokat és az értelmiséget

A Medián februári felméréseben a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezetett a Tisza a Fidesz előtt, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye. A pártot választani tudók körében ennél kisebb a különbség, 13 százalék, mert a Fidesz hívei közül kevesebben mondják biztosra a részvételüket.

A felmérés demográfiai részleteit most közölte a Medián. E szerint a 30 év alattiaknál és a diplomások körében a legerősebb a Tisza.

A 30 év alattiak 67 százaléka szavazna a Tiszára, és csak 8 százalék támogatja a Fideszt. A 30-39 éves korosztályban is elsöprő a Tisza előnye, 40-64 év között kiegyenlített, és csak a 65 év felettieknél vezet a Fidesz, igaz ott jelentősen.

Végzettség szerint vizsgálva, a kormánypárt – ahogyan azt nemrégiben Orbán Viktor is elmondta – a szakmunkásképzőt vagy a legfeljebb nyolc általánost végzettek körében népszerű, az érettségizettek és diplomások körében már a Tisza vezet, utóbbiak körében már 63 százalék szavazna Magyar Péter pártjára.

A Medián azt írja, a „településkategóriák között is volt egy kis átrendeződés, de még mindig igaz, hogy minél nagyobb egy település, annál nagyobb arányban támogatják lakói a Tiszát, és minél kisebb, annál népszerűbb ott a Fidesz.” A Tisza erősödött Budapesten és a kisvárosokban, a községekben viszont csökkent a népszerűsége. Ott viszont nem a Fidesz népszerűsége nőtt, hanem a bizonytalanoké.