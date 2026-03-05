A Hit Gyülekezete is elkezdett kampányolni, de nagyon fifikásan ám!

„Ez is a választás tétje: két jelölt, két-két percben” – mindössze ennyit írt a Hit Gyülekezete ahhoz a két videóhoz, amelyekben Orbán Viktor és Magyar Péter reagál a vallási közösség számára kulcsfontosságú, Izraelre vonatkozó kérdésekre.

Micsoda pártatlanság, micsoda részrehajlás nélküli korrektség!

Az első videón Orbán Viktor arról beszél Rónai Egonnak, hogy a nyugati országok azért nem adnak katonai támogatást most Izraelnek, mert nagyon sok náluk a muszlim bevándorló, meg van kötve a kezük. Szemrehányása azért is érdekes, mert nálunk nincsenek muszlim bevándorlók, mégsem nyújtunk katonai segítséget Izraelnek. A valóságban persze az európai országoktól nem Izrael, hanem Trump kért támogatást, és azok pont olyan szólamokkal utasítják vissza, mint amilyeneket Orbán Viktor mond el minden nap: nem akarnak belesodródni a háborúba. Pont a magyar kormányzati lózungok szerint háborúpárti Ukrajna volt az, amely jelezte rögtön és egyértelműen, hogy segít partnereinek a Közel-Keleten.

A második videó nagy részén nem Magyar Péter beszél, hanem az izraeli miniszterelnököt a lehető legdurvább vádakkal illető fiatal srác kérdezi a Tisza elnökét egy nyilvános fórumon. Magyar Péter látványosan kerüli a gázai háborúról való állásfoglalást, annyit mond a kérdés egy részletére reagálva, hogy kormányra kerülve elismernék a hágai bíróság döntését, aztán már más témára tér rá. Végül annyit mond a kérdezőnek, aki 21. századi holokausztot emlegetett, hogy azért a szavakkal óvatosan bánjon.

A legutóbbi zsidó újév, a Ros hásáná alkalmából amúgy a kormány és az ellenzék vezetője egyaránt tisztelettel köszönötte a zsidó közösséget, tehát nehéz ebből is polititikai törésvonalat csinálni, de nyilván vannak olyanok, akik próbálkoznak.

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze, Németh Sándor az állammal kötött gyümölcsöző megállapodása után az előző kampányban arról beszélt, hogy bár a korrupció és a gyűlöletkeltés nem jó, de a genderőrületnek való ellenállás mindent felülír.