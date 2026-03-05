Szerdán Moszkvába látogatott Szijjártó Péter külügyminiszter, ahol nem csak partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt, de személyesen fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök is. Ez egy meglehetősen szokatlan gesztus, melynek jelentőségéről itt írtunk. Szijjártó elvileg az energiapiaci fejleményekről és a paksi beruházás állásáról tárgyalt Moszkvában, és hazahozott magával két kárpátaljai magyar hadifoglyot is – miután Orbán és Putyin letárgyalta egymás közt, az ukránok kihagyásával.

Ennyivel azonban nem elégedett meg a „magyar érdekeket védő” külügyminiszter. Pénteken felszólal azon a tüntetésen is, melyet Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervez a kormányzati kampányokat futtató Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A demonstrációt azért szervezik, mert a „felháborodtak” azon, hogy Ukrajna „elzárta” Barátság-kőolajvezetéket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja Szijjártó Péter magyar külügyminisztert Moszkvában, 2026. március 4-én. Fotó: GRIGORY SYSOYEV/AFP

Ukrajnát négy éve támadta meg Oroszország. Az orosz hadviselés fontos eleme, hogy folyamatosan támadják az ukrán energetikai infrastruktúrát. A kormány erről nem beszél, szerintük Voldomir Zelenszkij ukrán elnök személyesen zárta el a vezetéket.

