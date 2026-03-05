Általános iskola lebombázása az Irán elleni háború eddigi legvéresebb támadása, egyelőre senki sem vállalja a felelősséget

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szombat délelőtt, miután Izrael és az Egyesült Államok megindította a háborúját Irán ellen, az iráni hatóságok országos figyelmeztetést adtak ki, és többek között az iskolák bezárásáról is döntöttek. Iránban a munkahét a szombati nappal kezdődik, így ekkor országszerte zsúfolásig voltak az iskolák.

Gyászoló nők Minabban, március 3-án Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

A hatósági utasítás értelmében a szülőknek mindenhol el kellett volna hozniuk a gyereküket az iskolából, de erre nem mindenhol volt már idő: az ország déli részén fekvő kisváros, Minab általános iskoláját valamikor délelőtt 10 és háromnegyed 11 között rakétatalálat érte, a becsapódás következtében a kétszintes épület jelentős része összedőlt, az iráni hatóságok és média beszámolója szerint legalább 175 ember, többségében gyerek vesztette életét.

Iránban a nemzetközi, független sajtó nem dolgozhat szabadon, így a helyszínen nem lehetett megerősíteni ezeket az információkat, de a nagy nyugati hírügynökségek és lapok az elmúlt napokban ellenőrzött fényképek és videófelvételek, műholdképek és szemtanúkkal készített interjúk nyomán igyekeztek rekonstruálni a történteket, és ez alapján írnak arról, hogy a háború eddigi legvéresebb támadása tényleg egy általános iskolában történhetett. Szerdán az ENSZ szakértői bizottsága is „mélyen megrázónak” nevezte a bombázást, amiért egyelőre nem vállalta senki a felelősséget, bár a legtöbb jel az Egyesült Államok felelősségére utal.