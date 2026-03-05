Élő

Amerika lövi Iránt, Irán lövi Izraelt, Izrael lövi Libanont

  • Tovább terebélyesedik a háború, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított Irán ellen, amely válaszul amerikai bázisokat, izraeli területeket és más térségbeli országokat támad.
  • Az Egyesült Államok több célpontot bombázott Irán északi határán, ami egy új front megnyitását, az iraki kurdok benyomulását készítheti elő.
  • Irán éjjel is rakatékat lőtt ki Izraelre.
  • Izrael pedig több libanoni műveletet hajt végre párhuzamosan.
  • Nem csak az irániak menekülnek, hanem a térségben tartózkodó turisták is.
Újabb teheráni célpontokra csap le Izrael

Az izraeli légierő új légitámadást indított az iráni rezsim ellen Teheránban, jelentette be a hadsereg.

Közben közzétettek egy videót, amelyen állításuk szerint az látható, ahogy megsemmisítenek egy ballisztikus rakétavetőt az iráni Kom térségében. Egy iszfaháni légvédelmi rendszert is kiiktattak, közölték ugyanott.

Alakul egy újabb front

Irán iraki kurd csoportokat támadott, mintegy figyelmeztetésként, hogy ne avatkozzanak be a terjedő háborúba. A támadásokban az egyik száműzött iráni kurd csoport tisztviselője szerint egyik tagjuk életét vesztette.
A Teherán által bejelentett katonai művelet arra a hírre reagálhat, hogy az Egyesült Államok kurd gerillákat akar felfegyverkezni, hogy benyomuljanak Iránba.

„A szeparatista csoportok ne indítsanak akciókat” – figyelmeztetett Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára. „Semmilyen formában nem fogjuk tolerálni őket.” (Guardian)

Evakuálás a dohai amerikai nagykövetség környékén

A katari belügyminisztérium szerint Katar ideiglenes óvintézkedésként megkezdte a dohai amerikai nagykövetség közelében élő lakosok evakuálását. „A szükséges megelőző intézkedések részeként megfelelő szállást biztosítottunk számukra” – közölte a minisztérium. A héten drónok támadták meg az Egyesült Államok szaúd-arábiai és kuvaiti nagykövetségeit, valamint a dubaji amerikai konzulátust.

Az amerikai külügyminisztérium a héten figyelmeztetést adott ki állampolgárainak, hogy azonnal hagyják el a Közel-Keletet, miközben a régióból induló járatok nagy részét törölték vagy felfüggesztették. (BBC)

Több tízezer utazó csapdában

Dubajból hazatérőknek örülnek a szófiai reptéren
A régió légtere nagyrészt lezárva, így több tízezer utazó rekedt a konfliktuszónában. A közel-keleti légitársaságok működése a héten gyakorlatilag leállt. Az Emirates és az Etihad Airways jelenleg korlátozott számú járatot üzemeltet Dubajból és Abu Dhabiból.

A dohai székhelyű Qatar Airways nemrégiben kiadott egy nyilatkozatot, amelyben megismételte, hogy működése a katari légtér lezárása miatt „ideiglenesen szünetel”, de bejelentett néhány segélyjáratot. Ezek között lesznek járatok Muscatból Londonba, Berlinbe, Koppenhágába, Madridba, Rómába és Amszterdamba, valamint egy járat Rijádból Frankfurtba. Az utasokat közvetlenül értesítik, ha helyet kapnak ezeken a járatokon – közölte a légitársaság.

Izrael felszólította egy libanoni terület lakóit, hogy hagyják el otthonaikat

Libanoni utcakép március 4-én
Csütörtök kora reggel légitámadás érte az Irán által támogatott fegyveres csoport, a Hezbollah dél-bejrúti fellegvárát, miután Izrael figyelmeztetést adott ki a lakosoknak. Meghalt továbbá két ember egy izraeli csapásban, amelyeket a bejrúti repülőtérhez vezető autópályájára mértek – közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

A libanoni állami média szerint hajnalban egy izraeli drón csapást mért egy Tripoli közelében található palesztin menekülttáborra, megölve egy magas rangú Hamász-tisztviselőt és feleségét. Ez az első alkalom a regionális háború szombati kezdete óta, hogy egy Hamász-tisztviselő megöléséről számoltak be. A cikk szerint az áldozat testvére, aki ugyancsak a Hamász tisztviselője volt, szintén izraeli légitámadásban halt meg korábban, miután a Hamász 2023-ban támadást intézett Izrael ellen.

Izrael felszólította a libanoni lakosságot, hogy hagyják el a Litani folyótól délre fekvő, több száz négyzetkilométernyi területet, mivel a hadsereg „kénytelen katonai lépéseket tenni”. A libanoni tisztviselők hetek óta igyekeztek megakadályozni, hogy a Hezbollah csatlakozzon egy esetleges Irán elleni háborúhoz, miközben Izrael üzeneteket juttatott el libanoni partnereihez: bármilyen támadás az egész ország elleni széles körű válaszlépéseket vonna maga után. Ez be is következett.

Légiriadó Tel-Avivban

Az izraeli hadsereg és az iráni állami média szerint Irán csütörtök kora reggel újabb rakétatámadást indított Izrael ellen, miközben a háború már a hatodik napjába lépett. A rakétatámadások miatt Tel-Avivban is riasztást adtak ki, áldozatokról nem érkezett jelentés.

Lefejezés és válaszcsapás

