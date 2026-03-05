Amerika lövi Iránt, Irán lövi Izraelt, Izrael lövi Libanont

Libanoni utcakép március 4-én Fotó: KAWNAT HAJU/AFP

Csütörtök kora reggel légitámadás érte az Irán által támogatott fegyveres csoport, a Hezbollah dél-bejrúti fellegvárát, miután Izrael figyelmeztetést adott ki a lakosoknak. Meghalt továbbá két ember egy izraeli csapásban, amelyeket a bejrúti repülőtérhez vezető autópályájára mértek – közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

A libanoni állami média szerint hajnalban egy izraeli drón csapást mért egy Tripoli közelében található palesztin menekülttáborra, megölve egy magas rangú Hamász-tisztviselőt és feleségét. Ez az első alkalom a regionális háború szombati kezdete óta, hogy egy Hamász-tisztviselő megöléséről számoltak be. A cikk szerint az áldozat testvére, aki ugyancsak a Hamász tisztviselője volt, szintén izraeli légitámadásban halt meg korábban, miután a Hamász 2023-ban támadást intézett Izrael ellen.

Izrael felszólította a libanoni lakosságot, hogy hagyják el a Litani folyótól délre fekvő, több száz négyzetkilométernyi területet, mivel a hadsereg „kénytelen katonai lépéseket tenni”. A libanoni tisztviselők hetek óta igyekeztek megakadályozni, hogy a Hezbollah csatlakozzon egy esetleges Irán elleni háborúhoz, miközben Izrael üzeneteket juttatott el libanoni partnereihez: bármilyen támadás az egész ország elleni széles körű válaszlépéseket vonna maga után. Ez be is következett.