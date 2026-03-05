Amerika lövi Iránt, Irán lövi Izraelt, Izrael lövi Libanont

Újabb teheráni célpontokra csap le Izrael
Az izraeli légierő új légitámadást indított az iráni rezsim ellen Teheránban, jelentette be a hadsereg.
Közben közzétettek egy videót, amelyen állításuk szerint az látható, ahogy megsemmisítenek egy ballisztikus rakétavetőt az iráni Kom térségében. Egy iszfaháni légvédelmi rendszert is kiiktattak, közölték ugyanott.
⭕️Overnight Activity:— Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026
IAF aircraft struck and dismantled an armed ballistic missile launcher in the area of Qom that was ready to fire at Israel.
An Iranian aerial defense system was also struck in Isfahan.
❗️Prior to the strikes, the IDF took multiple measures to mitigate the… pic.twitter.com/Wdm5MbW95n