Az európai gázszállítás leállításáról „gondolkozik” Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Moszkva akár azonnal felfüggeszthetné az Európai Unióba irányuló gázexportot, miközben az energiaárak az Irán körüli fegyveres konfliktus miatt meredeken emelkednek. Putyin a lépést azzal hozta összefüggésbe, hogy az EU teljesen be kívánja tiltani az orosz vezetékes földgáz, valamint az LNG vásárlását.

Az olaj- és gázárak azután kezdtek emelkedni, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapást mért Iránra, Teherán pedig válaszul a Perzsa-öböl arab szövetségeseit támadta. A konfliktus megbénította a Hormuzi-szoroson át zajló tengeri szállítást, leállította Katar cseppfolyósított földgáztermelését, valamint Szaúd-Arábia legnagyobb olajfinomítóját is kénytelenek voltak bezárni. Putyin szerint az olaj drágulása az Irán elleni „agressziónak” és az orosz olajra kivetett nyugati korlátozásoknak, míg az európai gázárak emelkedése a Közel-Keleten kialakult helyzetnek és a Hormuzi-szoros lezárásának tudható be.

A Rosszija 1 állami televíziónak adott interjúban Putyint arról kérdezték, mit szól az EU azon tervéhez, hogy 2027 végéig teljesen megszünteti az orosz vezetékes gázimportot, és 2026 április végétől új rövid távú orosz LNG-szerződéseket sem engedélyez.

Az elnök azt mondta: Oroszország számára „talán még kedvezőbb” is lenne, ha már most megszüntetné az európai piacra irányuló szállításokat, és a most megnyíló más régiók – például Ázsia – felé fordulna.

„Most más piacok nyílnak meg. És talán számunkra előnyösebb lenne már most leállítani az európai piacra történő szállításokat, átmenni azokra a piacokra, amelyek megnyílnak, és ott megvetni a lábunkat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy egyelőre csak „hangosan gondolkodik”. Közölte ugyanakkor, hogy utasítja a kormányt: a nagy energetikai vállalatokkal együtt dolgozzák ki az esetleges azonnali kivonulás forgatókönyvét, amelyet közvetlenül az EU „tévúton járó politikájához” kötött.

Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén január 21-én Fotó: ALEXEY BABUSHKIN/AFP

Oroszország a világ legnagyobb földgáztartalékaival rendelkezik, és a második legnagyobb olajexportőr, ám az ukrajnai 2022-es invázió után Európa drasztikusan csökkentette az orosz energiától való függőségét. Míg korábban az EU vezetékes gázimportjának mintegy 40 százaléka érkezett Oroszországból, tavaly már csak körülbelül 6 százalékra esett vissza az orosz részesedés. Az orosz Gazprom piaci súlya is látványosan olvadt: a 2007-ben még több mint 330 milliárd dollárt érő vállalat tőzsdei értéke ma már alig 40 milliárd dollár körül mozog.

Az európai piacon az orosz gáz helyét nagyrészt Norvégia, az Egyesült Államok és Algéria vették át, de az iráni válság és a Hormuzi-szoros körüli feszültség most ezeket a szállítási útvonalakat is bizonytalanná tette. Egy esetleges orosz döntés az azonnali gázszállítási stopról újabb sokkot okozhatna az európai energiapiacokon, miközben a kontinens a következő években amúgy is a teljes leválásra készül az orosz földgázról. (Reuters)