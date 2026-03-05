Az ukránok szerint nemzetközi jogot sért a két magyar fogoly átadása, Szijjártó szerint az ukránoknak elgurult a gyógyszerük

A nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két ukrán hadifoglyot Magyarországnak, jelentette ki a hadifoglyokkal való bánásmód kérdéseivel foglalkozó ukrán koordinációs törzs csütörtökön kiadott közleményében.

Szerdán Szijjártó Péter külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Szergej Lavrovval, az útja eredményeként hazahozott két, magyar állampolgársággal is rendelkező hadifoglyot. Ez egy meglehetősen szokatlan gesztus, melynek jelentőségéről itt írtunk.

„A törzs elítéli az ukrán állampolgárok átadását Magyarország és az agresszor állam között, és ezt orosz provokációnak tekinti. Ezzel a céljuk ismét támadni a genfi egyezményeket és a nemzetközi jogot, valamint Oroszország Európa elleni hibrid agressziójának keretében kísérletet tenni két európai ország kapcsolatainak lerontására” - hangsúlyozták a Telegramon.

A testület rámutatott továbbá arra, hogy Moszkva háborús bűneinek támogatása, illetve az ukrán hadifoglyok életével való manipulálás a nemzetközi bíróságok által úgy értékelhető, mint részvétel az Ukrajna elleni kiprovokálatlan agresszióban.

„Felszólítunk mindenkit, aki érintett ebben a provokációban, hogy mondjon le jogellenes szándékairól, és ne tegye alkualappá azokat az ukrán katonákat, akik az Oroszországi Föderáció agressziója következtében kerültek orosz fogságba. Egyúttal követeljük, hogy adjanak teljes körű tájékoztatást a fogságban lévő ukrán állampolgárok egészségi állapotáról, és tegyék lehetővé, hogy Ukrajna felhatalmazott képviselői meglátogathassák védőinket” - áll a közleményben.

A koordinációs törzs kiemelte: folyamatosan dolgozik azon, hogy minden ukrán állampolgárt - beleértve a kettős állampolgársággal rendelkezőket is - kivétel nélkül kiszabadítsa és hazavigye az orosz fogságból. „Korábban, 2023-ban Oroszország már átadott 11 ukrán állampolgárt Magyarországnak anélkül, hogy erről egyeztetett volna Ukrajnával” - emlékeztetett a testület.

Józan ész

Az ukránok felháborodást Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül.

„Az ukrán kormány teljesen elveszítette a józan eszét, amit jól tanúsít, hogy ismét berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét a kijevi külügyminisztériumba, ezúttal az orosz hadifogságból kiszabadított két katona ügyében” - közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Győrben.

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

A tárcavezető kijelentette, hogy „az ukránok gyakorlatilag teljesen elveszítették a józan eszüket, a józan ítélőképességüket, vagy ha még őszintébben akarnék fogalmazni: az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük”.

„Hiszen azok után, hogy tegnap két magyar embert hazahoztunk orosz hadifogságból, két olyan magyar embert, akiket az ukránok maguk erőszakkal vittek a háborúba, akik kis híján meghaltak a frontvonalon, őket hazahoztuk, megmentettük az életüket, biztonságba helyeztük őket, és most ezért reklamálnak az ukránok, balhéznak az ukránok” - mondta.

„Mára berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, hogy a felháborodásuknak hangot adjanak azok után, hogy két magyar embernek az életét megmentettük” - folytatta. „Legyen világos üzenet az ukránoknak: hagyják békén a magyar embereket! Hagyják békén azokat az embereket, akiket ők vittek el erőszakkal a háborúba, és akiket mi megmentettünk! Szálljanak le róluk, semmi közük ezekhez az emberekhez!” - tette hozzá.

Szijjártó pénteken felszólal azon a tüntetésen is, melyet Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervez a kormányzati kampányokat futtató Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A demonstrációt azért szervezik, mert a „felháborodtak” azon, hogy Ukrajna „elzárta” Barátság-kőolajvezetéket.