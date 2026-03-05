Azonnali tájékoztatást kért Navracsics minisztériuma a kínos ügyekről

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium arra kérte a kormányhivatalokat, küldjenek be a központba minden, potenciálisan politikailag érzékeny ügyet – írja a Népszava.

A lap a Békés megyei hivatal főigazgatójának levelét látta, amiben arra kéri az alá tartozó szervek vezetőit, hogy gyűjtsék össze az olyan ügyeket, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt két évben érkezett sajtómegkeresés vagy foglalkozott vele a média. Azokra az ügyekre kíváncsiak, amelyekről „volt parlamenti képviselői kérdés vagy helyi/országos ellenzéki politikus, civil szervezet foglalkozott” vele.

A főigazgató azokra az ügyekre kis kíváncsi, melyekről a címzettek azt gondolják, hogy a „következő hetekben nagy visszhangot válthatnak ki”, példaként említve, hogy ilyen ügyek lehetnek jellemzően valamilyen természetkárosítás, környezetszennyezés, hulladékgazdálkodási jogsértés, nagyobb illegális hulladéklerakó, dolgozók fokozott expozíciója. Ezeket ügyeket, és kezelésükre tett intézkedéseket is közölni kell. A lap szerint minden megyében kaphattak ilyen levelet.

A március 3-án kiküldött levelekre néhány órán belül kellett válaszolni.