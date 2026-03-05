Bekiabáltak Orbán beszéde alatt, rendőrök lepték el a lakást

Irán a lefejező csapás után – az oroszok újabb szövetségese esik ki a láncolatból

Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.