Egy kézfogás Putyinnal, Orbán váratlan húzásai

A miniszterelnök ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott. Volt ilyenre példa szerdán is, amikor elment Rónai Egonhoz meghökkentő válaszokat adni egészen egyszerű kérdésekre. A Védelmi Tanács ülésén Orbán szerint úgy döntöttek, növelik a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét az iszlamisták és az ukránok miatt. Eközben Szijjártó Péter Moszkvába repült, és meg sem állt, amíg Vlagyimir Putyinnal kezet nem foghatott, és meg nem köszönhette neki az olajszállítmányt és a két ukrán-magyar hadifoglyot szabadon bocsátását.
Több mint 471 ezer határon túli magyar szavazhatna jelen állás szerint az áprilisi választásokon, a Publicus szerint pedig rekordot dönthet az idei választás a részvétel terén. A bíróság felfüggesztette a Karácsony Gergely ellen Pride-ügyben indított eljárást. A Kúria döntése alapján ezentúl nem működtethetnék fideszes kampánykiadványként a Kossuth Rádió Facebook-oldalát. A rendőrség egy hónapra bezáratta a Turbinát a drogtörvényre hivatkozva, Vitézy Dávid szerint a korrupciót sem a parlament bezárásával kell megoldani, míg Jámbor András szerint a bezárás kiöregedett fasiszták akciója volt.
Irán az első naptól kezdve támadja az amerikai támaszpontoknak otthont adó arab országokat. Trump azt szeretné, ha európai szövetségesei többet tennének. Irán proxy milíciái is aktivizálták magukat. Kiszélesedhet a konfliktus? Források szerint az amerikaiak és a kurdok egy lehetséges iráni katonai akcióról tárgyalnak. Közel 150-en eltűnhettek, miután elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka közelében.
Emmanuel Macron új alapokra helyezte a francia nukleáris elrettentést: Franciaország kész kiterjeszteni a nukleáris védőernyőt európai szövetségeseire. Évtizedek után újra erősíteni fogják a francia nukleáris arzenált is. Újabb lépés Európa stratégiai önállósága felé?
Közvélemény-kutatásokra való hivatkozások, kiszólások a támogatottságról, reakciókényszer, szómágiabakik, a tévedhetetlenség mítoszának elengedése – a Fidesz elnöke próbál alkalmazkodni az új helyzethez.
Miért adott Lázár hárommilliós állást Varga Judit férjének, aki történetesen Magyar Péter volt? Miért támadna Ukrajna magyar területen? Mi a bizonyíték a Tisza és Ukrajna együttműködésére? Egy esetleges választási vereségért Orbán vállalja a felelősséget, a Nyugat pedig szerinte vágott virág: színes, de el van vágva a talajtól.
A Védelmi Tanács ülésén megállapították, hogy nőtt Európában a terrorfenyegetés, ezért kell nagyobb katonai és rendőri jelenlét.
Az orosz elnök jól megdicsérte a magyar külügyminisztert, amiért gyakran látogat Moszkvába.
A külügyminiszter azt mondta a köszönetet mondó férfiaknak, hogy ez a munkájuk része.
Monopolhelyzettel való visszaélés vádjával.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok mintegy 52%-a szerepel eddig a levélben szavazók névjegyzékében.
A Publicus Intézet felmérésében is vezet egyébként a Tisza, a DK és a Kutyapárt viszont nem jutna be a parlamentbe.
Az eljáró bíró Alkotmánybírósághoz fordult az ügyben alkalmazandó törvények problematikus mivolta miatt.
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
A VIII. kerületi szórakozóhely bejáratán meg is jelent a hivatalos tájékoztatás. A tulajok szerint a rendőrség egy Turbinán kívüli igazoltatás és egy azután tett vallomás alapján záratta be a helyet.
A fővárosi képviselő szerint „a pezsgő kulturális élet és a szórakozási lehetőségek sokasága nem üldözendő Budapesten, hanem a város egyik fontos versenyelőnye”.
Tényleg húzzatok a fenébe! – írja a józsefvárosi parlamenti képviselő.
Még egy ügyvédnek is jóval nagyobb értékű, 30 milliós felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
Vajda Zoltán hat kérdést intézett írásban a miniszterhez az osztrák kiruccanással kapcsolatban. Helyette két mondattal az államtitkára válaszolt.
Hajdú Péter Orbánra teszi a voksát, szerinte fontos, hogy tudják az emberek, mit gondol ő, Szabó Zsófi vagy Curtis.
A Demokratikus Koalíció közzétette az országos listájának első 20 helyét, amin több jelenlegi frakciótag sem kapott befutó helyet. A befutó helyeket az 5 százalékhoz mértük, amivel a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok alapján a DK nagyon elégedett lehet.
Ugyan még nem született döntés, a Reuters szerint a cél az lehetne, hogy az akcióval teret nyissanak az iszlám rezsimmel szemben álló irániak felkelésének.
Hírügynökségi források szerint a hadihajót az Egyesült Államok támadta meg.
Március 5–8. között Abu-Dzabiban konzultáltak volna, de az Emírségekbe most nem célszerű menni.
Az ecuadori elnök szerint az Egyesült Államok azon „regionális szövetségesek” között van, akik részt vesznek Ecuador drogkartellek elleni háborújának „új szakaszában”.
17 ezer forintnyi hrivnyát utalt az ukrán fegyveres erőknek.