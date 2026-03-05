Egy kézfogás Putyinnal, Orbán váratlan húzásai

Jó reggelt! Összeszedtük a legfontosabb szerdai híreket. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A miniszterelnök ebben a kampányban olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem szokott. Volt ilyenre példa szerdán is, amikor elment Rónai Egonhoz meghökkentő válaszokat adni egészen egyszerű kérdésekre. A Védelmi Tanács ülésén Orbán szerint úgy döntöttek, növelik a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét az iszlamisták és az ukránok miatt. Eközben Szijjártó Péter Moszkvába repült, és meg sem állt, amíg Vlagyimir Putyinnal kezet nem foghatott, és meg nem köszönhette neki az olajszállítmányt és a két ukrán-magyar hadifoglyot szabadon bocsátását.

Folytatódik a magyar–szlovák–horvát olajháború, a Mol és a Slovnaft bepanaszolta a Janafot az Európai Bizottságnál.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Több mint 471 ezer határon túli magyar szavazhatna jelen állás szerint az áprilisi választásokon, a Publicus szerint pedig rekordot dönthet az idei választás a részvétel terén. A bíróság felfüggesztette a Karácsony Gergely ellen Pride-ügyben indított eljárást. A Kúria döntése alapján ezentúl nem működtethetnék fideszes kampánykiadványként a Kossuth Rádió Facebook-oldalát. A rendőrség egy hónapra bezáratta a Turbinát a drogtörvényre hivatkozva, Vitézy Dávid szerint a korrupciót sem a parlament bezárásával kell megoldani, míg Jámbor András szerint a bezárás kiöregedett fasiszták akciója volt.

Fotó: Nagy Márton/Facebook

Külföld

Irán az első naptól kezdve támadja az amerikai támaszpontoknak otthont adó arab országokat. Trump azt szeretné, ha európai szövetségesei többet tennének. Irán proxy milíciái is aktivizálták magukat. Kiszélesedhet a konfliktus? Források szerint az amerikaiak és a kurdok egy lehetséges iráni katonai akcióról tárgyalnak. Közel 150-en eltűnhettek, miután elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka közelében.

Fotó: ATTA KENARE/AFP

Emmanuel Macron új alapokra helyezte a francia nukleáris elrettentést: Franciaország kész kiterjeszteni a nukleáris védőernyőt európai szövetségeseire. Évtizedek után újra erősíteni fogják a francia nukleáris arzenált is. Újabb lépés Európa stratégiai önállósága felé?

Fotó: YOAN VALAT/AFP

