Gulyás: A Barátság kőolajvezeték nemhogy nem semmisült meg, hanem jobb állapotban van, mint valaha

A csütörtöki kormányinfón a 444, ahogy a múlt héten, úgy most sem kérdezhetett, Vitályos Eszter azt ígérte, legközelebb elsőként kérdezhetünk. A tájékoztatást Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte, hogy elmondta, a kormány a szerdai kormányülésen a következőket tárgyalta meg:

Értékelték a háborús helyzetet, ami „sokkal súlyosabb mint egy héttel ezelőtt”, és ami „nemcsak Izraelt, Iránt és a térséget veszélyezteti”, de Gulyás elmondása szerint „Európára nézve is vannak olyan következményei, amik növelik az Európára leselkedő veszélyeket”, miután „a kőolajszállítmányok 20 százaléka bizonytalan, hogy el tud-e jutni rendeltetési helyére”.

Ahogy azt már Orbán Viktor is bejelentette, döntöttek arról, hogy létrehoznak egy szakbizottságot, egy tényfeltáró küldöttséget, ami akár néhány órán belül is el tud indulni Ukrajnába.

Arról is döntöttek, hogy most a stratégiai készletből felszabadított olajjal biztosítják a százhalombattai finomító működését, ezzel együtt exporttilalmat is elrendeltek.

Továbbra is „fokozottan védik az energetikai létesítményeket, és továbbra is drónrepülési tilalom van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Gulyás újra elmondta, hogy a tanárok és a szakképzésben dolgozók is 154 ezer forintos juttatást fognak kapni,

illetve ahogy az a közlönyben is megjelent, a kormány átvállalja a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Vitályos Eszter kormányszóvivő ezután, ahogy minden eddigi kormányinfón is, felsorolta, hogy milyen beruházásokat adtak át az elmúlt napokban az országban, majd átadta a szót a kérdező újságíróknak.

Ukrajna, Barátság kőolajvezeték, Adria-vezeték

A köztévé kérdésre, hogy a magyar kormánynak nincs-e kapcsolata az ukrán diplomáciával, miért nem tudnak konkrétabb információt arról, hogy mikor indul újra a vezeték, Gulyás elmondta, hogy vannak diplomáciai kapcsolataik, „hisz van ukrán nagykövetség Budapesten”, de a kérdés Gulyás szerint „nem diplomáciai”.

Gulyás szerint „a Barátság kőolajvezeték nemhogy nem semmisült meg, hanem jobb állapotban van, mint valaha”.

A kérdésre, hogy milyen alternatív útvonalon tudnak orosz kőolajat szállítani Magyarországra, Gulyás azt mondta, hogy az Adria vezetéken, amihez hozzátette, hogy „a horvát kormány kommunikációban egyetlen egyenes mondat sincsen”.

„A horvátok összevissza beszélnek” – erősítette meg később újra Gulyás egy másik kérdésre válaszolva.

Hogy tudnak jó kapcsolatot kialakítani Zelenszkijjel, ha vele plakátolják tele az országot? Gulyás felsorolta, hogy a háború kitörése után mennyit segített Magyarország Ukrajnának, majd azt is, hogy ennek ellenére mi történik a magyar nemzetiségiek alapvető jogaival Ukrajnában, illetve hogy nem nyitják újra a Barátság-vezetéket, plusz szerinte Zelenszkij nyíltan beszél arról, hogy szeretnék, ha másik kormány lenne, emiatt nem látja túlzásnak a plakátokat.

Mennyi ideig van olaj most, hiszen 96 napra volt elegendő, amikor elzárták a vezetéket az ukránok. Gulyás elmondása szerint azzal, hogy van 96 napnyi tartalék és „valamilyen kapacitása” az Adriának, így az ország ellátása nagyon hosszú ideig biztosított. A kérdésre, hogy mennyi ez a hosszú idő, azt mondta féléves távlatban vagy ennél hosszabb időben kell gondolkodni.

A magyar kormány külpolitikája mennyiben járult hozzá a jelenlegi helyzethez? Nem tartja hibának, hogy nem diverzifikálták a beszerzési lehetőségeket? – kérdezték Gulyástól, aki elmondta: „Abból adódóan, hogy mi ragaszkodtunk az orosz kőolajhoz, az predesztinálta a viszonyunkat Ukrajnával.” Ehhez hozzátette, hogy „a rezsicsökkentést máshogy nem lehetett volna fenntartani”.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Rezsicsökkentés

Tavaly mennyibe került ennek a fenntartása a magyar államnak? 6-700 milliárd forintba. Mennyi volt a bevétel a két típusú kőolaj közötti árkülönbségre kivetett adóból? 2022 második felétől több mint 350 milliárdot szedtek be. A Telex ezen a ponton emlékeztette Gulyást, hogy Nagy Márton nemrég azt mondta, hogy 2025-ben 25 milliárd volt a bevétel. Gulyás szerint ez a 25 milliárd is hiányozna a 600 milliárdból.

Szijjártó Moszkvában, hadifoglyok

Hogy miről tárgyalt Szijjártó Péter külügyminiszter a Kremlben szerdán Vlagyimir Putyinnal, Gulyás azt mondta, „az oroszoknál természetesen azt szeretnénk elérni, hogy béke legyen, azt sem akartuk, hogy elinduljon a háború”.

Mit mondott Putyin a Kremlben Szijjártónak, továbbra is érvényes-e a hosszútávú gázszállítási szerződés? Gulyás válasza szerint „az orosz elnök megerősítette, hogy rendelkezésre áll az a kőolajmennyiség, amit Magyarország rendelt, a hosszú távú szerződést a jelenlegi tudásunk szerint Oroszország be kívánja tartani”.

Lehetnek-e még további hadifoglyok, van-e kimenekítési terv? „Magyarország elkötelezett azért, hogy mindenkit, aki magyar állampolgár, hazahozzuk, ezért minden magyar állampolgár számíthat arra, hogy ha hadifogságba esik, hazahozzuk” – közölte Gulyás.

Mit lehet tudni a hazahozott hadifoglyok sorsáról? Gulyás feltételezi, hogy „Ukrajnába semmiképpen se fognak visszamenni, de szabad emberek”.

Benzin árstop

Volt-e szó arról a kormányülésen, hogy lesz-e újra benzin árstop? Nem. Kérdésre Gulyás elmondta, hogy a benzin ára a regionális árszintbe illeszkedik és az alacsonyabbak közé tartozik, ahogy az adótartalom is a legalacsonyabb szerinte.

A kérdésre, hogy mi az a szint, amikor már be kell avatkozni az árakba, Gulyás csak annyit mondott, a kormány ezt majd „megvizsgálja esetileg és ez sok mindentől függ”. Hogy mi ez a szint, az nem derült ki.

A kormányinfó egy pontján egyébként elhangzott az a kérdés is, hogy vizsgálja-e a kormány, hogy miért drágul a benzin.

Mentesítő járatok a Közel-Keletről

Indulnak-e mentesítő járatok a közel-keleti térségből? Gulyás elmondta, hogy mindenhova fognak küldeni repülőgépeket, de minden esetben azt kell megvizsgálni, hogy a reptér és az onnan való felszállás nem jelent-e nagyobb veszélyt. Az Egyesült Arab Emírségekből például azért nem hoztak haza katonai gépekkel senkit, mert Gulyás szerint nagyobb a kockázata a reptérről való felszállásnak, mint a Dubajban vagy Abu Dhabiban maradásnak.

Szlovákia

Robert Fico úgy döntött, lekapcsolják az áramot Ukrajna irányába, mi erről a magyar kormány véleménye? Tudomásul veszik és támogatják.

Irán

Mit mond a kormány arra, hogy Irán csütörtökön megtámadott egy teljesen semleges országot, Azerbajdzsánt is? A kormány minden esetben elítéli, amikor olyan országokat vonnak be a háborúba, ami nem részese ennek.

A mostani iráni háborús helyzet hogyan befolyásolja a költségvetést? Kell-e új tervezetet készíteni? A háború kitörése után öt nappal Gulyás szerint ezt nem lehet megmondani.

Érezhető-e a „migránshullám megindulása” a déli határon? Gulyás szerint egyelőre nem, de ha szükséges, megerősítik a déli határt.

Magyarország támogatja-e az iráni rezsimmel szembeni fellépést? Gulyás személyesen egyetért-e Trumppal? Gulyás erre azt válaszolta, nem képzelte magát Trump helyébe, mert nincs személyiségzavara, majd hozzátette, hogy az amerikai érvelés alapja egyébként sem az volt, hogy Iránban diktatúra volt, ami elnyomta a népét, hanem az atomprogram veszélye miatt támadtak Iránra.

Katonák

Érkezett-e valós fenyegetettség az energetikai létesítmények ellen? Gulyás erre azt válaszolta, hogy a védelmi tanács indokoltnak látta az energetikai létesítmények védelmét, de válaszából nem derült ki, érkezett-e valós fenyegetettség.

Jelentősen nőtt a terrorveszély Európában az iráni háború miatt, Gulyás szerint nőtt a magyarországi terrorfenyegetettség is, emiatt emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét.

Katonákat vezényeltek az erőműhöz, erről fotókat is közzétettek, de a képeket később törölték, mert érzékeny információk szerepeltek rajtuk. Vizsgálják-e, mi történt. Gulyás szerint nem, mert nem voltak a képeken érzékeny információk, és közvetlen kockázatot nem jelentettek.

Külföldi támogatás, átláthatósági törvény

A kérdésre, hogy miért nem fogadták ezt el eddig, Gulyás azt mondta, bár ez egy „jogos igény”, de azért nem fogadták el, mert „nem találtak olyan jogi megoldást, ami minden kötelezettségükkel összhangban álló lett volna”.

Most éppen a kampánnyal foglalkoznak és azon dolgoznak, nem ezen a törvényen.

Egy párt támogatása külföldről – ahhoz nem kell hozzányúlni, mert 1990 óta változatlan szabályok vannak, jogi személytől és külföldről tilos.

Varga Judit, Magyar Péter

„Önhöz is bekopogtatott Varga Judit hogy állást kérjen Magyar Péternek vagy másnak? Mit gondol erről etikailag? – kérdezték Gulyástól, aki elmondta, nála nem volt Magyar Péter alkalmazásban, rá azért volt megsértődve, mert őt alkalmatlannak látta a közéleti szerepvállalásra, ellenben Vargával. Lázár János lépését az ügyben nem akarja megítélni – utalt itt arra, hogy Lázár szerint Varga Judit járta ki nála Magyar Péter hárommilliós fizetését.

Szórakozóhely bezárások

A Turbina bezárásáról kérdezett az RTL, hogy indokolt-e, hogy szórakozóhelyeket büntetnek, amiért egyes vendégek drogot fogyasztottak. Gulyás ezt „rendkívüli mértékben” indokoltnak tartja, azért, „mert ahol drogot adnak el, ott emberek életét kockáztatják”, és ez egy szórakozóhely tulajdonosának a felelőssége.

Ennyi erővel a parlamentet is be lehet zárni egyes politikusok korrupciós ügye miatt – vetette fel Vitézy Dávidot idézve az újságíró, mire Gulyás visszakérdezett: „És akkor mi legyen helyette?”

Szőlő utca

A napokban jelent meg a RTL Házon Kívül Juhász Péter Pálról készített filmje, az RTL ezzel kapcsolatban kérdezte hogyan fordulhatott elő, hogy bár az egyik érintett már korábban átadta a rendőrségnek a Szőlő utcai intézetben lévő kamerák felvételeit, azok nem jutottak el az ügyészséghez. Gulyás szerint erről a nemzeti nyomozóirodának kell nyilatkoznia. Elmondta, hogy fontosnak tartja a tényfeltáró újságírást, de szerinte ez olyan állítás, amit bizonyítani kell.

Újra elmondta, hogy „ez egy olyan intézet, ahol bűnelkövető fiatalok vannak, akik súlyos bűncselekményeket követtek el”, és ezért azt a helyes döntést hozta a kormány, hogy az intézményt a büntetés-végrehajtás felügyelete alá helyezte. Gulyás szerint „ez garancia arra, hogy azok a fiatalok, akik ide kerülnek, lehessenek később a társadalom hasznos tagjai”.

Miután a Házon kívül filmjében elhangzik, hogy Juhász Péter Pál üdvözlőlapot kapott Orbán Viktortól, az RTL megkérdezte Gulyást, hányan kapnak még ilyen kártyát. „15 millióan” – válaszolt, majd hozzátette: „Orbán Viktor az illetőt nem ismeri, és soha az életben nem találkozott vele.”