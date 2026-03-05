Gyerekei előtt bántalmazta terhes feleségét a nógrádi férfi a vád szerint

A vádirat szerint a házastársak négy kiskorú gyermeket neveltek közösen, kapcsolatuk megromlása idején, 2025-ben a sértett az ötödik gyermekükkel volt várandós. A vádlott féltékenységre hivatkozva, többször súlyos sérüléseket okozva bántalmazta feleségét, volt, hogy égő cigarettát nyomott el a kezén – írja közleményében a Nógrád Vármegyei Főügyészség

A férj 2025. március 3-án este az alvó gyerekek mellett fekvő nőtől emelt hangon kérdezte meg, hogy kivel csalja őt. A vádak visszautasítása után a férfi többször megütötte, rángatta feleségét, aki megijedt, a hasa görcsölni kezdett, ezért a szomszédoktól kért segítséget, akik rendőröket és mentőket hívtak a házhoz. A bántalmazásának szemtanúja volt az időközben felébredt négy gyermek is.

A kiérkező rendőrök előállították a férfit, másnap a Balassagyarmati Járásbíróság távoltartást rendelt el vele szemben, azonban ennek szabályait többször megszegte. Május végén a 21 hetes terhes feleségét újra megverte, és sörrel öntötte le. A 9 és 12 éves gyermekük rendszeresen tanúi voltak a bántalmazásoknak, a történtek súlyosan traumatizálták őket – olvasható a közleményben.

Az ügyészség könnyű testi sértéssel és tettleges becsületsértéssel elkövetett kapcsolati erőszakkal és kiskorú veszélyeztetésével vádolta meg a büntetett előéletű férfit.

Amennyiben a bíróság előkészítő ülésén a váddal egyezően beismeri a bűncselekmények elkövetését, 3 év szabadságvesztés, 3 év közügyektől eltiltás és 3 év kiskorúakkal végzett foglalkozástól eltiltás vár rá.

A gyerek is sérül

Nem véletlenül vádolják az apát kiskorú veszélyeztetésével. Tájékoztatójában a NANE arra figyelmeztet, hogy „a szülők közti párkapcsolati erőszak a gyermeket súlyos stressznek teszi ki, valamint károsan hat fizikai, lelki és társas fejlődésére. Poszttraumás zavarok, testi problé- mák, a stressz okozta tanulási és teljesítményzavarok, torz nemi szerepek az előre látható következményei annak, ha a gyermekeket magukra hagyjuk ezekkel a megrázó tapasztalatokkal. Az, aki bántalmazza a partnerét vagy volt partnerét, nem lehet megfelelő szülő. A párkapcsolati erőszakot tehát a gyermeket veszélyeztető tényezőként is komolyan kell venni.”

Az ügyészség a közleményéhez csatolt egy 2021-es tájékoztatót a kapcsolati erőszakról, benne a lenti videóval:

Ebben az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa ismerteti, hogy az általuk megvizsgált közel 600 jogerős bírósági döntés több mint 90 százalékában tagadták a vádlottak a bűncselekmény elkövetését, mégis elítélték őket. Ennek oka, hogy a rendőrség, az ügyészség, a bíróság ismeri a családon belüli erőszak dinamikáját.

„A hatóságok aktív kampányt folytatnak azért, hogy a sértettek merjenek hozzájuk fordulni segítségért. Nem kell megvárni, hogy vér folyjon.”

Hogy a nyilvános elköteleződés mellett milyen problémák vannak még most is a rendszerben, arról többek között itt írtunk.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.