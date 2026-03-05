Iráni nagykövet: „Azt várják el tőlünk, hogy ha Amerika megtámad minket, mi csak mosolyogjunk. Melyik másik ország tenné ezt a helyünkben?”

Ritkán fordul elő, hogy egy háborúzó ország magyarországi külképviselete sajtótájékoztatót tartson pár nappal a konfliktus kirobbanása után. Még ritkább, hogy egy diktatúra hivatalos képviselőjét szabadon kérdezhessék az újságírók. Csütörtök délután azonban mindkét dolog megvalósult. Morteza Moradian iráni nagykövet ugyanis sajtótájékoztatót tartott az iráni háborúról.

Az eseménynek az iráni nagykövetség adott otthont. A követség egy Stefánia úti palotában, közvetlenül az olasz nagykövetség mellett található. A belépéskor csak az előzetes regisztráció során megadott nevet kellett bemondani, a személyazonosságot azonban iratok bemutatása nélkül is elhitték. Ez az eljárás azért volt furcsa, mert az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére például csak szigorú biztonsági ellenőrzés után engedik be az újságírókat.

Morteza Moradian nagykövet egy díszes tárgyalóasztalnál, az amerikaiak által megölt Ali Hamenei ajatollah fényképe előtt fogadta a megjelent újságírókat. Mivel éppen Ramadán van, az asztalra csak ásványvizet raktak ki, ételt nem. A nagykövet fárszi nyelven beszélt, magyar tolmácsolással. Elsőként elmondta, hogy a szomszédos szobában Hamenei ajatollahra emlékeznek, ezért előfordulhat, hogy más országok nagykövetei érkezhetnek, hogy leróják tiszteletüket.

A nagykövet a sajtótájékoztató első részében egy nyilatkozatot olvasott fel. Azt mondta, hogy az elmúlt egy évben két alkalommal tárgyaltak az amerikaiakkal, de mindkétszer megtámadták őket a tárgyalások közben. Tavaly júniusban és most is. A múlt héten 7 órát tárgyaltak Genfben, az eredménnyel szerintük ők és az amerikaiak is nagyon elégedettek voltak. El is döntötték, hogy március 2-án Bécsben folytatják a tárgyalásokat. „De a diplomáciai tárgyalások sikerét látó elemek úgy döntöttek, hogy tönkreteszik a folyamatot. Miután helytelen információkat adtak, február 28-án az Egyesült Államok és Izrael határozott ok nélkül, a nemzetközi jog figyelembe vétele nélkül megtámadta Iránt.”

A nagykövet azt mondta, a „gyáva és vad agresszió” során több száz civil halt meg. Illetve életét vesztette Ali Hamenei, az ajatollah felesége, veje, lánya és unokái (köztük egy 14 hónapos kislány), valamint több mint 10 másik iráni vezető. Az ajatollah halálával kapcsolatban azt mondta, Donald Trump Ali Hamenei megölésével a „legnagyobb tévedését követte el”. Irán szerint az agresszorok számos célpontot támadtak, de a többségük nem katonai objektum volt. Ilyen volt a február 28-án lebombázott minábi leányiskola, ahol Irán szerint 170 lány halt meg. A diákok sírjairól a nagykövet fényképeket mutatott be.

Morteza Moradian iráni nagykövet képeket mutat a lebombázott leányiskola áldozatainak sírjairól Fotó: Molnár Kristóf/444

A nagykövet beszélt a március 4-én amerikai torpedóval elsüllyesztett iráni hadihajóról is. Azt mondta, a hajó az indiai tengerészet vendége volt, és nemzetközi vizeken, Irántól 2000 mérföldre hajózott a támadás pillanatában.

A Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatban azt mondta, hogy az amerikai támadások akadályozzák a hajók közlekedését, és a gáz- és kőolajár is az amerikaiak miatt növekedett. „A helyzetért csakis az Egyesült Államok és Izrael felel. Nekik köszönhetően vesztette el biztonságát a térség.”

Irán az elmúlt napokban a közel-keleti régió több országát is lőtte. Ezekkel a műveletekkel kapcsolatban a nagykövet azt mondta, saját védelmük érdekében támadják a térség amerikai támaszpontjait, és minden ellenlépésük jogos önvédelemnek számít. „Irán mindig fontosnak tartotta a jó szomszédi viszonyt. Semmilyen ellenségeskedésünk nincs a szomszédainkkal, a katonai lépésekeinket csak az agresszióra adjuk.”

Arról is beszélt, hogy folytatják az önvédelmet, és teljes területüket megvédik. „Az iráni nép a történelem során már bebizonyította, hogy nem adja meg magát az agresszivóal szemben.” Azt mondta, az irániaknak az 1980-1988-as iraki-iráni háború és a tavaly júniusi 12 napos háború miatt nagy tapasztalatuk van, és tudják, hogyan harcoljanak.

A sajtótájékoztató második részében a nagykövet újságírói kérdésekre válaszolt. A 444 megkérdezte a New York Times értesüléséről, miszerint az iráni titkosszolgálat a háború második napján egy harmadik országon keresztül kapcsolatba lépett a CIA-val, hogy a konfliktus lezárásáról tárgyaljanak. A nagykövet azt válaszolta, nem tud róla, hogy Irán megkereste volna a CIA-t.

Másik kérdésünk az ajatollah utódlására vonatkozott. Arra voltunk kíváncsiak, mikorra várható az utódról való döntés, és kik a pozícióra esélyes jelöltek. A nagykövet azt mondta, nehéz folyamat az utódválasztás, de szerinte a következő napokban döntés születik a kérdésben. A pozícióra pedig többen is esélyesek, nem lehet egy bizonyos személyt kiemelni közülük.

Más kérdésre válaszolva a nagykövet azt is elmondta, hogy sosem tárgyaltak izraeli vezetőkkel. Csak az amerikai kormánnyal tárgyaltak nukleáris kérdésekben, közvetett módon. Ez a folyamat azonban a háború miatt megszakadt. Azt mondta, nem akarja kizárni a tárgyalások folytatását, de a „keserű tapasztalatok” után nehéz dolognak tartja a tárgyalóasztalhoz való visszatérést.

A nagykövet a kérdésekre adott válaszaiban hosszasan beszélt arról, hogy Irán nem támad, hanem védekezik. „Azt várják el tőlünk, hogy ha Amerika megtámad minket, mi csak mosolyogjunk. Melyik másik ország tenné ezt a helyünkben? Természetesen megvédjük magunkat.” A nemzetközi reakciókkal kapcsolatban pedig kiemelte azokat az országokat, amik szerintük helyesen cselekedtek. Azt mondta, Oroszország és Kína nagyon jól reagált, de dicsérte az amerikai-izraeli támadást elítélő Belgiumot és Spanyolországot, ami nem engedte, hogy az amerikaiak használják a légterét.

Miután rákérdeztek az iráni atomprogramra is, a nagykövet azt mondta az atomsorompó-egyezmény aláírójaként Iránnak joga van a békés célú urándúsításhoz. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 2015-ben elfogadott, tavaly októberben lejárt nukleáris megállapodásra utalva pedig azt mondta, hogy az ENSZ és az Egyesült Államok elismerte Irán jogát az urándúsításhoz, „aztán hirtelen jött Trump, és azt mondta, hogy nem fogadja el az egyezményt. Úgy viselkedett, mintha ő lenne a törvény.” Az amerikai elnök lépésével azonban nem értenek egyet.

A sajtótájékoztatót azzal zárta a nagykövet, hogy a jövőben több hasonló eseményt is szeretnének tartani.