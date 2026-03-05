Januárban 1500 milliárd forintot hagytunk a boltokban

Idén januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, közölte a KSH pénteken. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,7%-kal nőtt a forgalom.

A KSH tájékoztatása szerint a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. Ha viszont az áruházi költést nézzük, jelentős a visszaesés: a kiskereskedelem teljes forgalma 1504 milliárd forint volt, ami míg a decemberi forgalom az előző KSH-gyorsjelentés szerint 1975 milliárd forint volt. A tavaly januári 1477 milliárd forintnál is csak 1,8 százalékkal nőtt az elvásárolt összeg.

„Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 14 százalékkal emelkedett” – írja a jelentés.



