Jogerős: teljesen kamu az Index által lehozott Tiszának tulajdonított adóemelési terv

Jogerős a bíróság ítélete, ami kimondja, hogy semmi köze a Tiszának ahhoz a mintegy 600 oldalas, valószínűleg AI-generált szöveghez, melyet az Index közölt le. A kormánypárti lap több cikket is közölt a Tisza állítólagos adóemelési terveiről. A párt még szeptemberben perelte be az Indexet. A lapot a perben Bodolai László védte.

A jogerős ítélet helyreigazításra kötelezte az Indexet, mely többek között azt tartalmazza: „a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által I.PDF II.PDF III.PDF linken közzétett dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára, az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére.”

A bíróság azt is felrótta az Indexnek, hogy a Tisza álláspontját nem közölték le.

Magyar Péter azzal kommentálta a döntést, hogy „Orbán Viktornak már jogerős bírósági ítélete van arról, hogy az Index nevű propagandalapja hazudott a 600 oldalas kamu adócsomagról. Ahhoz a TISZA-nak semmi köze.”

A dokumentumról már megjelenésekor erősen sejthető volt, hogy semmi köze a valósághoz, a kormánypárt mégis egy egész kampányt épített rá.