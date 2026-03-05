Kína leállítja a benzin- és dízelexportot az iráni háború miatt

A kínai kormány a legnagyobb olajfinomítóknak azonnali hatállyal megtiltotta a dízel- és benzinexportot, mivel a Perzsa-öbölben zajló konfliktus miatt alig érkezik kőolaj a világ egyik legnagyobb termelőrégiójából. Mivel a belföldi igények kielégítését helyezték előtérbe, a cégek nem köthetnek új szerződéseket, és a meglévőket is törölniük kell vagy halasztaniuk kell – közölték a Bloomberg forrásai.

A rendelet érinti a legnagyobb finomítókat, kivételt képeznek ugyanakkor a repülőgép-üzemanyagok, hajóüzemanyagok a vámszabad raktárakban, valamint a Hongkongba és Makaóba irányuló szállítmányok. Sem a kínai kormány, sem az érintett cégek nem kommentálták az értesülést.

Kína hatalmas finomítói kapacitással rendelkezik, de termelésének nagy része a hazai keresletet szolgálja ki, így Ázsiában a harmadik legnagyobb tengeri üzemanyag-exportőr Dél-Korea és Szingapúr mögött. A döntés a Közel-Keleten mélyülő válságra adott lépés: az amerikai és izraeli támadások óta gyakorlatilag nem jut ki olaj vagy üzemanyag a Perzsa-öbölből. Japántól Indonézián és Indián át hasonlóan csökkentik a termelést és állítanak le exportokat más ázsiai finomítók is. Kína kőolajimportjának közel fele a Perzsa-öbölből származik.