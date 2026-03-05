Kiskorúakat vert a debreceni javítóintézetben a nevelő, felfüggesztett börtönt kér rá az ügyészség

belföld

2024 júniusának végén mentették fel a debreceni javítóintézetben azt a férfit, akire most az ügyészség két év börtönt kért három év próbaidőre felfüggesztve, mert korábban csoportvezető nevelőként gyerekeket vágott nyakon, ütött bordán és csapott háton – írta meg az MTI a Debreceni Járási Ügyészség közleménye alapján.

A Debreceni Javítóintézet
Fotó: Kristóf Balázs / 444

A férfi 2024. júniusában

  • háton csapta az egyik intézeti fogvatartottat, mert az engedély nélkül ment oda, ahova csak alkalmazottak mehetnek;
  • még aznap nyakon ütött egy másik intézetist, aki kérdezett tőle valamit, miközben a fürdéshez sorakoztak;
  • másnap pedig további két kiskorút vágott ököllel bordán, miközben a ruhák hajtogatását ellenőrizte.

A férfit tíz nappal később felmentették a munkahelyén. Az ügyészség a vádlott ellen négy rendbeli, közfeladatot ellátó személyként elkövetett bántalmazás miatt nyújtott be vádiratot, amelyből a vádlott egy rendbeli cselekményt folytatólagosan követett el.

A két évre szóló, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést a vádlott akkor kapja, ha beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyalás jogáról. Emellett három évre eltiltanák minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakat kellene nevelnie, felügyelnie, gondoznia vagy kezelnie.

