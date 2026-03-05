Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Sűrű volt a forgalom kedd délelőtt azon a bekötőúton, ami a Mol Dunai finomítójának déli portájához vezet: tíz perces ottlétünk alatt rendőrautókat, civil katonai járműveket szpottoltunk, az utca végén pedig a magyar honvédség két Hummer 1-es gépe parkolt.

„Lassan a gárdisták is felvonulnak" - jegyezte meg az a roma férfi, aki a Battai útnak ezen, a lakóházakkal övezett szakaszán érkezésünkkor egy régi Fordon babrált az út szélén a haverjával. A kocsit javíttatni hozta el ide, a Százhalombattától 10 kilométerre fekvő Ercsibe, ahol a Mol olajfinomítóit február 28-ától megerősített védelemmel őrzik a magyar honvédség különleges erői, és ahol pár napja maga a miniszterelnök is terepszemlét tartott.

A férfi szerint a választások miatt van az egész, meg, hogy lássa a nép, hogy Orbán „elnök" védelmet ad. Hogy mitől, azt nem tudták megmondani. Ők azonban mégis inkább fenyegetve érzik magukat a maszkosoktól, akiket hol GI Joe-knak, máskor, hogy elvegyék az élét a dolognak, paintballos vagy airsoftos brigádnak hívtak.

„Kőkemény pszichológia van ebben az utcában" - mondta egyikük,

aki szerint a településen sok roma él. Majd magukra terelve a szót arról beszélt, könnyen lehet célpont belőlük is.

Már megint egy. Fotó: Kristóf Balázs/444

„Fel van nyitva a motorháztető, szerelgetünk, a kocsiból orosz maffia zene szól. Akár mi is készülhetünk rájuk, vagy a Mol-ra" - ugratták egymást előttünk, de némi paranoia mégis átszűrődött azon, ahogy mesélték: reggel „direkt" az ő házuk előtt engedték fel a DJI drónt. De nem a 22 milliósat, tudjuk meg, csak egy Mavic-ot. Nekik egyébként egy Minijük van.

Különleges katonai művelet helyett egyelőre különleges műveleti erők