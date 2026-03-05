Luxus lett a lakhatás Berlinben

Németország fővárosát sokan tartják menőnek, és főként fiatalok költöznek ide. Ennek a boomnak azonban van egy árnyoldala is: szinte alig találni megfizethető lakást Berlinben. Egyetlen német nagyvárosban sem emelkedtek olyan gyorsan a bérleti díjak, mint itt. Részben azért, mert az elmúlt évtizedekben elmaradtak az építkezéseket ösztönző és támogató intézkedések. Ezen akar most az ún. „Bau-Turbo” törvény segíteni, az építkezéshez kapcsolódó bürokratikus folyamatok felpörgetésével. A Deutsche Welle riportja.