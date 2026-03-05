Orbán készültségben: ezúttal a „terrorista sejtekre” hivatkozva vezet be rendkívüli intézkedéseket

„Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be. Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!” - írta Orbán Viktor a 47 másodperces, balkós hangulatú videója mellé.

Ebben beszámol róla, hogy a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdte a napot, ugyanis „a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét”. Összehívta a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, akik a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Ami ebben a helyzetben elsőként eszébe jut, az a migráció:

„Azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük”.

Amit még csak nem is említ Orbán, az az egész helyzet kiinduló pontja, vagyis az, hogy Izrael és a béketábor vezetője, Donald Trump regionális háborút indított Irán és szövetségesei ellen. Irán természetesen korábban is támogatott terrorista akciókat Európában, de a háború kitörése óta kifejezetten azokat az országokat fenyegeti, amelyek támogatják Izrael és az Egyesült Államok katonai akcióit.

Egy tegnapi Facebook-videóban azt jelentette be Orbán, hogy az emberek biztonsága érdekében növelni fogják a katonák és a rendőrök számát a köztereken. Egy héttel korábban egy másik Facebook-videóban elrendelte „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését”, bár eddig egyetlen miniszter sem mondott semmit, ami alátámasztaná, hogy Ukrajna bármilyen merényletre készülne.

A terrorista sejtekről szóló bejelentés után rendkívüli intézkedésként körbeautókázta a Puskás stadiont, és megnézte, hogy szépen le van-e nyírva a fű.