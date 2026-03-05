Orbán szerint a Tiszában nagyobb a „harci tűz”, jobban mozgósítanak

„Az ellenfél harci tüze, mozgósítottsága 90 százalék fölött van, a mienk pedig csak 80” – mondta fideszes aktivisták előtt Orbán Viktor egy pétervásárai gyűlésen.

A Fidesz elnöke azt kérte, hogy a választás előtti héten hívei „vegyenek ki szabadságot. Ha nyugdíjas, akkor a kerti munkát majd később, inkább jöjjön a Lászlóhoz és segítsen” – mondta Horváth László mellett állva az RTL riportja szerint. „Jöjjön, és adjon nekünk munkaórát!"

„Ismerjük a szavazóinkat, megvannak névre, címre, csak le kell őket járni” – mondta most Orbán.

Ugyanakkor február elején arról írtunk, hogy nincsenek jó állapotban a Kubatov-listák, a Nemzeti Petíciótól az adatbázisok felfrissülését is reméli a párt.