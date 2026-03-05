Pénteken tovább emelkednek az üzemanyagárak, rekord mértékben drágul a dízel

Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése. A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni holnaptól – írja a Holtankoljak.

Az oldal szerint a csütörtökön 573 forint volt benzin, és 603 a gázolaj literjének átlagára. Múlt hétfőn a benzin átlagosan 560, a dízel pedig 578 forintba került a magyar kutakon, azóta a pénteki lesz a hetedik áremelkedés.

A Magyarországra orosz olajat szállító Barátság kőolajvezeték január 27-én állt le, ami után még csak a dízel kezdett drágulni. A múlt szombaton kitört iráni háború viszont világszerte drágulást hozott, mert az amerikai és izraeli támadások óta gyakorlatilag nem jut ki olaj vagy üzemanyag a Perzsa-öbölből.