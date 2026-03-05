Putyin mintha arra utalna, hogy addig jön az orosz olaj, amíg a magyar kormány politikája megfelelő

Szijjártó Péter azzal dicsekedett, hogy a híresen vajszívű orosz diktátor semmit nem kért cserébe a magyar hadifoglyok elengedéséért.
A Válasz Online azonban észrevett egy nyilatkozatot, amelyet Putyin adott a Szijjártóval folytatott találkozója után:
„Oroszország mindig is megbízható energiaszállító volt és marad (…), továbbra is így fogunk együttműködni azokkal, akik maguk is megbízható partnerek – például Szlovákia és Magyarország. (…) Ezt a jövőben is szándékunkban áll tenni, feltéve természetesen, hogy ezeknek az országoknak a vezetése ugyanazt a politikát folytatja, mint ma.”
Ez persze nem újdonság, a kőolaj szállítása és árazása a szovjet és orosz hatalmi politika klasszikus eszköze, a magyar kormány pedig azzal vádolja Ukrajnát, hogy ők is politkai okokból nem nyitják meg most a Barátság vezetéket.
Szijjártó Péter két kiszabadított kárpátaljai hadifogollyal tért haza Moszkvából. A jól megkoreografált eseménysorozat éles ellentétben áll azzal, ahogy az ukrán hadifoglyok szabadulni szoktak, viszont tökéletesen illeszkedik a Fidesz választási kampányának ukránellenességéhez.
Kádár János nem ment el a Barátság I avató ünnepségére, éppen Marosán Györgyöt kellett félretennie. Orbán Viktor a csővezeték 2015-ös felújításánál azt mondta: az olcsó energia megszerzéséért folytatott versenyben Európa még mindig a rajtvonalnál ácsorog, ezért gyors, uniós szintű döntésekre van szükség.
Az ukrán elnök szerint senkinek sem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolajon pénzt keressen, és abból fedezze a háború folytatását.