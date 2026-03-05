Trump kijelentette, hogy személyesen kell részt vennie Irán következő vezetőjének kiválasztásában

Donald Trump elnök csütörtökön az Axiosnak adott interjúban azt mondta, hogy személyesen kell részt vennie Irán következő vezetőjének kiválasztásában, ahogyan szerinte ez Venezuelában is történt.

Trump elismerte, hogy Mojtaba Hamenei, a meggyilkolt legfelsőbb vezető, Ali Hamenei fia, a legvalószínűbb utód, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy ezt a kimenetelt elfogadhatatlannak tartja.

Az iráni rezsim több napja halogatja az új legfelsőbb vezető bejelentését. Iráni politikusok csütörtöki nyilatkozatai azonban arra utalnak, hogy a bejelentés hamarosan megtörténhet.

Fotó: KYLE MAZZA/NurPhoto via AFP

„Csak az idejüket vesztegetik. Hamenei fia egy súlytalan figura. Részt kell vennem a kinevezésben, ahogy Delcy Rodríguez esetében Venezuelában is tettem” – mondta Trump.

Hozzátette, hogy nem hajlandó elfogadni olyan új iráni vezetőt, aki Hamenei politikáját folytatná, mert szerinte ez öt éven belül ismét háborúba sodorná az Egyesült Államokat.

„Hamenei fia számomra elfogadhatatlan. Olyan vezetőt akarunk, aki harmóniát és békét hoz Iránnak” – mondta Trump.

Trump kijelentése azért is jelentős, mert korábban Pete Hegseth védelmi miniszter és más amerikai tisztviselők tagadták, hogy a művelet célja „rezsimváltás” lenne; inkább arra összpontosítanak, hogy gyengítsék Irán rakétaképességeit, nukleáris programját és haditengerészetét. Arról, hogy Trump össze-vissza beszél arról, miért indítottak háborút Irán ellen, ebben a cikkben írtunk.