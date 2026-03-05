Trump leváltotta a belbiztonsági miniszterét, Kristi Noemet

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön menesztette a sokat bírált belbiztonsági miniszterét, Kristi Noemet, és bejelentette, hogy Markwayne Mullin oklahomai szenátort tervezi a helyére kinevezni, írja a New York Times.

Trump a változást a közösségi médiában jelentette be, egyben Noem számára egy új, korábban nem létező tisztséget is meghirdetett: a Shield of the Americas különmegbízottja lesz, amely Trump szerint egy új, a nyugati féltekét érintő biztonsági kezdeményezés.

Fotó: AL DRAGO/Getty Images via AFP

Noem — aki Trump második ciklusának első menesztett kabinettagja — kulcsszereplője volt az adminisztráció tömeges kitoloncolási programjának megvalósításában.

A leváltására azután került sor, hogy Noemet a héten republikánus törvényhozók keményen faggatták kongresszusi meghallgatásokon több témáról, köztük egy jövedelmező reklámszerződés részleteiről. Noem eskü alatt állította azt, hogy Trump jóváhagyta azt a határbiztonsági reklámkampányt, amelyben Noem szerepelt. Trump azonban csütörtökön azt állította, nem tudott erről semmit.

A törvényhozók azért vizsgálták a kampányt, mert a kormány 220 millió dollárt költött rá. A kampányt lebonyolító cég kapcsolatban állt Noem korábbi szóvivőjének férjével. A reklámokban kiemelten szerepelt Noem, többek között egy olyan jelenetben is, amelyet lóháton forgattak a Mount Rushmore-nál, Dél-Dakotában, az egykori kormányzó szülőállamában.

Amikor kedden egy másik meghallgatáson arról kérdezték, hogyan ítélték oda a reklámkampány mögött álló szerződéseket, Noem azt mondta, hogy minden „versenyeztetési eljárás keretében” történt, és nem vettek részt benne politikai kinevezettek. Szerdán pedig azt állította, hogy a szerződés „minden szempontból szabályosan és törvényesen” jött létre.

Már korábban is rezgett a léc Noem alatt

Második elnöki ciklusában Donald Trump ritkán dorgálta meg nyilvánosan az embereit, ezért is keltett feltűnést, amikor január végén egyértelmű fejmosásban részesítette a Kristi Noem belbiztonsági minisztert. A minneapolisi káosz és az, ahogyan Noem és más tisztviselők „belső terroristaként” próbálták beállítani azt az ápolóként dolgozó 37 éves férfit, akit a határőrség ügynökei lelőttek, egyre erősebb – immár kétpárti – bírálatokat váltott ki.

A Fehér Ház szóvivője később nem védte meg a miniszter kijelentéseit, és látványosan elhatárolta őt Trumptól. Már a konzervatív médiában is gyorsan célkeresztbe került – a New York Post például „Iced Barbie”-ként címezte –, a trumpista Fox News egyik reggeli műsorvezetője pedig nyíltan arról beszélt, hogy le kellene váltani.

A közhangulat ellenére Noem látszólag nem ült sokáig a büntetőpadon, nem sokkal később az Ovális Irodában találkozott Trumppal, kedden pedig az elnök újságíróknak azt mondta: a miniszter állása biztonságban van.

„Szerintem nagyon jó munkát végez. A határ teljesen biztonságos”

– mondta Trump.

A minneapolisi eset csak egy újabb botrány volt amiatt, ahogy Noem igyekszik megfelelni a bevándorlásellenes elvárásoknak. Trumpot is bosszantották a minisztérium olyan módszerei, mint például a munkahelyi razziák, amelyek vállalkozásokat hoztak nehéz helyzetbe, köztük a Hyundai-gyárat. Trump ezután felszólította vezető bevándorlási tisztviselőit, hogy célzottabb megközelítést alkalmazzanak. Arra utasította őket, hogy „a bűnözőkre koncentráljanak”, ne pedig munkahelyekre, éttermekre, hotelekre és farmokra, és legyenek tekintettel az üzleti szféra érdekeire.

Noem látványos, önreklámozó fellépései pedig visszatetszést keltettek a saját minisztériumén belül is. Az ICE több munkatársa kifejezetten ellenszenvvel figyelte Noem teatralitását – állítja három volt tisztviselő, akik névtelenséget kértek. Kifogásolták azokat a fotózásokkal kísért akciókat, ahol Noem megjátssza magát, volt, hogy terepfelszerelésben jelent meg az ügynökök mellett. Az ügynökségen belüli források szerint az idegenrendészet feletti irányítás Noem hosszabb távú politikai terveibe illeszkedett, amik között a 2028-as elnökjelöltség is felmerül.