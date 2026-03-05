Tyúkól #63: Hol van az otthon, ha hazajárunk otthonról?

Fiatal felnőttként vagy egyetemistaként még sokan és általában könnyen váltanak lakhelyet is, ha úgy adódik, akkor egészen messzire kerülnek a kiindulási ponttól. Van, aki teljesen elszakad, maximum rokonlátogatóba jár „haza”, mások rendszeresen visszatérnek, kapcsolódnak, keresik a magyarokat az új lakhelyükön is.
Durica Katarina ráadásul nem is két helyen, hanem rögtön három helyen van otthon, ezért arról kérdezzük, hogy milyen a kapcsolata Szlovákiával, Magyarországgal és Brüsszellel, hogyan oldja meg, hogy mindenhol ott legyen, ahol szeretne, és hogy látja, mi érkezik meg mindebből a gyerekeihez. Ehhez még mesekönyveket is írt gyerekeknek erről a különös, utazós életformáról, ez a Pelekaland.
Hallgasd alább:
Bővebben:
- 00:30 - Mi van akkor, ha hazajárunk otthonról?
- 09:03 - Budapesti benyomás: hát ez itt Szaúd-Arábia!
- 10:52 - Van világ a karrier és az anyaság között?
- 13:12 - Közös udvar Brüsszelben: így is lehet.
- 14:51 - A városban a gyomlálás is más.
- 16:31 - Az adás szava: progresszív (minden lehet progresszív, minden).
- 18:07 - Új ország, új nyelv.
- 20:46 - Nagyon más, amikor egy ismert kultúrába érkezik az ember, meg amikor egy teljesen ismeretlenbe.
- 21:48 - Ilyen is lehet egy szülői értekezlet???
- 26:05 - Hogyan élik meg a gyerekek a külföldre költözést?
- 30:19 - Erről a külföldi életről szól a Pelekaland is.
- 33:10 - A nemzeti ünnepek megélése is teljesen más.
- 39:15 - Az igazi kultúrsokk nem is Nyugat-Európa, hanem a Közel-Kelet volt.
- 43:47 - Bele lehet bolondulni abba, hogy Egyiptomban milyen lazán élnek az emberek ahhoz képest, hogy mi mennyit feszülünk itt Kelet-Európában.
- 47:48 - Miben más egy belga lakógyűlés, mint egy magyar?
- 53:01 - Van, akinek ez való, másoknak nem. Tényleg.
- 57:53 - Magyarországon van egy alap puskaporos hangulat.
- 59:49 - Magdi anyus balesetével búcsúzunk. Szerintetek mi volt ennek a kulturális jelentősége?
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)