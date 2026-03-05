Tyúkól #63: Hol van az otthon, ha hazajárunk otthonról?

Fiatal felnőttként vagy egyetemistaként még sokan és általában könnyen váltanak lakhelyet is, ha úgy adódik, akkor egészen messzire kerülnek a kiindulási ponttól. Van, aki teljesen elszakad, maximum rokonlátogatóba jár „haza”, mások rendszeresen visszatérnek, kapcsolódnak, keresik a magyarokat az új lakhelyükön is.

Durica Katarina ráadásul nem is két helyen, hanem rögtön három helyen van otthon, ezért arról kérdezzük, hogy milyen a kapcsolata Szlovákiával, Magyarországgal és Brüsszellel, hogyan oldja meg, hogy mindenhol ott legyen, ahol szeretne, és hogy látja, mi érkezik meg mindebből a gyerekeihez. Ehhez még mesekönyveket is írt gyerekeknek erről a különös, utazós életformáról, ez a Pelekaland.

Bővebben:

00:30 - Mi van akkor, ha hazajárunk otthonról?

09:03 - Budapesti benyomás: hát ez itt Szaúd-Arábia!

10:52 - Van világ a karrier és az anyaság között?

13:12 - Közös udvar Brüsszelben: így is lehet.

14:51 - A városban a gyomlálás is más.

16:31 - Az adás szava: progresszív (minden lehet progresszív, minden).

18:07 - Új ország, új nyelv.

20:46 - Nagyon más, amikor egy ismert kultúrába érkezik az ember, meg amikor egy teljesen ismeretlenbe.

21:48 - Ilyen is lehet egy szülői értekezlet???

26:05 - Hogyan élik meg a gyerekek a külföldre költözést?

30:19 - Erről a külföldi életről szól a Pelekaland is.

33:10 - A nemzeti ünnepek megélése is teljesen más.

39:15 - Az igazi kultúrsokk nem is Nyugat-Európa, hanem a Közel-Kelet volt.

43:47 - Bele lehet bolondulni abba, hogy Egyiptomban milyen lazán élnek az emberek ahhoz képest, hogy mi mennyit feszülünk itt Kelet-Európában.

47:48 - Miben más egy belga lakógyűlés, mint egy magyar?

53:01 - Van, akinek ez való, másoknak nem. Tényleg.

57:53 - Magyarországon van egy alap puskaporos hangulat.

59:49 - Magdi anyus balesetével búcsúzunk. Szerintetek mi volt ennek a kulturális jelentősége?

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók.