Újra a fronton harcol az egyik hadifogoly, akit Semjénék hoztak haza 2023-ban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az orosz-ukrán fronton fogságba esett magyar állampolgárságú hadifoglyokkal tért haza Moszkvából Szijjártó Péter külügyminiszter.

Már 2023-ban is volt egy akció, amikor Semjén Zsolt és Kirill pátriárka külön akciójával, a Máltai Szeretetszolgálatot és az Orosz Ortodox Egyházat is bevonva 11 hadifoglyot hoztak el Magyarországra.

Ketten utólag azt mondták, hogy a kiszabadított 11 fogolyból mindössze egy volt magyar származású, a többiek orosz kérésre vallották magukat magyarnak.

Közülük Rolandnak vannak magyar gyökerei, az apja volt magyar, gyerekkorában jól is beszélt magyarul.

Utólag elmesélte, hogy milyen volt az orosz hadifogság és hogyan választották ki azokat, akikkel együtt szabadult.

Roland némi pihenő után visszatért a frontra harcolni az oroszok ellen.

Az orosz hadügyminisztérium közlése szerint február 19-én Pokrovszk mellett fogságba esett egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi, Román Albert, aki egy videóban magyarul köszöni meg fogva tartóinak, hogy nem ütötték, alázták vagy verték meg.

A hadifoglyok jogait és a fogva tartás körülményeit az 1945-ben elfogadott genfi egyezmény szabályozza. Ez többek közt tiltja a hadifoglyok közszemlére tételét is, amibe nyilvánvalóan beletartozik az is, hogy ne kényszerítsék őket arra, hogy videóban hálálkodjanak valami olyasmiért, ami magától értetődő lenne, ha Oroszország betartaná az egyezménybe foglalt alapvető emberi normákat.

Bár független forrásokból lehetetlen megállapítani, hogy Román Alberttel hogyan bánnak a fogságban, nemzetközi szervezetek, oknyomozó újságírók és minden egyes, orosz fogáságból hazatérő fogoly beszámolója pontosan az ellenkezőjét állítja annak, amit Román Albert feltehetően kényszer hatása alatt állít.

A magyar közmédia ennek ellenére mindenfajta forráskritika nélkül lejátszotta és terjesztette a videóban elhangzottakat.

Van viszont egy kárpátaljai férfi, aki személyesen ismeri az orosz fogságot, és szintén Magyarországra hozták kormányzati háttérmunkák után. Roland tíz másik társával együtt még 2023 júniusában érkezett Budapestre Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével.

Roland azóta újra a fronton harcol. Kétszer is kerestük, hogy adjon interjút, de elzárkózott ettől arra hivatkozva, hogy már elmesélte a történetét. Azt a beszélgetést Jaroszláv Halász, a 128. önálló hegyi rohamdandár sajtótisztje készítette vele, és az Ukrainszka Pravda „Élet” rovatában jelent meg 2025. november 18-án. Bár mindketten a hadsereg kötelékébe tartoznak, a beszélgetésük tartalmát és a megjelent cikket állításuk szerint semmilyen külső befolyás vagy cenzúra nem érte.

Az alábbiakban ennek az interjúnak a fordítását közöljük Jaroszláv Halász engedélyével, minimális stilisztikai és tartalmi módosítások mellett, amelyekre azért volt szükség, mert nem ukrán, hanem magyar közönség fogja olvasni, így bizonyos magyarázatokra nem, másokra pedig szükség volt.

A 25 éves Roland a 128. önálló hegyi rohamdandár katonája. Munkácsról származik, a vezetékneve tisztán magyar, nagyon gyakori Kárpátalján.

Roland

2022 júniusában Roland – egy másik dandár kötelékében harcolva – fogságba esett. Egy teljes évet töltött orosz fogságban. Később – 10 további társával együtt – kiszabadult a Máltai Szeretetszolgálat magyarországi szervezetének kezdeményezésére és az Orosz Ortodox Egyház együttműködésével. Az ukrán hadifoglyok szabadon bocsátása és Magyarországra szállítása Ukrajna beleegyezése nélkül történt, és Ukrajnában komoly közfelháborodást váltott ki.

Idővel kissé elfelejtette a magyar nyelvet, bár egyszerűbb témákról most is tud társalogni

Bár az akkor szabadult katonák közül többen névtelenül nyilatkoztak a médiának az eseményekről, Roland az egyetlen, aki arccal-névvel vállalva mondta el, mi történt.