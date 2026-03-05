VSquare: Putyin Magyarországra küldi az embereit, hogy segítsék Orbánnak megnyerni a választást

Politikai machinátorokból álló csapatot bízott meg Vlagyimir Putyin azzal, hogy Orbán Viktor oldalán avatkozzanak be az áprilisi választásokba – írja európai nemzetbiztonsági forrásokra hivatkozva a VSquare hírlevelében. Putyin emberei a források szerint az orosz nagykövetségről, diplomata útlevéllel biztosítva fogják irányítani a médiamanipulációs és egyéb kampányokat.

Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

A források szerint az orosz elnök az orosz befolyásolási kísérletekkel rendszeresen hírbe hozott Szergej Kirijenkot, a Roszatom korábbi vezetőjét bízta meg a feladattal. Mint a VSquare írja, Kirijenko a moldáv választások körül is kavart: többek között szavazatvásárló hálózatot épített és troll-farmokat üzemeltetett az országban. A hírlevelet szerző Panyi Szabolcs forrásai szerint az orosz titkosszolgálatoktól háromfős csapat érkezik, vagy már meg is érkezhetett az országba.

A hírlevél arról is ír, hogy a romló Fidesz-eredményeket előrevetítő felmérések és a kampány jelenlegi állása miatt egyre feszültebbek a kormánypártok politikusai – többen pedig a Gyürk Andrást leváltó új kampányfőnököt, Orbán Balázst hibáztatják ezért. A miniszterelnök politikai igazgatója a hírlevél forrásai szerint Donald Trump kampányát igyekszik utánozni, amikor olyan zs-kategóriás celebeket emel fel a kormánypártok politikusai mellé, mint a drogokról reppelő, Amerikában lesittelt Jabert, vagy más, büntetett előéletű celebeket. Panyi azt írja, ha kikap a Fidesz, sokan Orbán Balázst fogják hibáztatni.