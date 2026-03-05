VSquare: Putyin Magyarországra küldi az embereit, hogy segítsék Orbánnak megnyerni a választást

Politikai machinátorokból álló csapatot bízott meg Vlagyimir Putyin azzal, hogy Orbán Viktor oldalán avatkozzanak be az áprilisi választásokba – írja európai nemzetbiztonsági forrásokra hivatkozva a VSquare hírlevelében. Putyin emberei a források szerint az orosz nagykövetségről, diplomata útlevéllel biztosítva fogják irányítani a médiamanipulációs és egyéb kampányokat.
A források szerint az orosz elnök az orosz befolyásolási kísérletekkel rendszeresen hírbe hozott Szergej Kirijenkot, a Roszatom korábbi vezetőjét bízta meg a feladattal. Mint a VSquare írja, Kirijenko a moldáv választások körül is kavart: többek között szavazatvásárló hálózatot épített és troll-farmokat üzemeltetett az országban. A hírlevelet szerző Panyi Szabolcs forrásai szerint az orosz titkosszolgálatoktól háromfős csapat érkezik, vagy már meg is érkezhetett az országba.
A hírlevél arról is ír, hogy a romló Fidesz-eredményeket előrevetítő felmérések és a kampány jelenlegi állása miatt egyre feszültebbek a kormánypártok politikusai – többen pedig a Gyürk Andrást leváltó új kampányfőnököt, Orbán Balázst hibáztatják ezért. A miniszterelnök politikai igazgatója a hírlevél forrásai szerint Donald Trump kampányát igyekszik utánozni, amikor olyan zs-kategóriás celebeket emel fel a kormánypártok politikusai mellé, mint a drogokról reppelő, Amerikában lesittelt Jabert, vagy más, büntetett előéletű celebeket. Panyi azt írja, ha kikap a Fidesz, sokan Orbán Balázst fogják hibáztatni.
Propagandisták interjúztatják, vagánynak tartja, hogy találkozhatott az országot remekül vezető Orbánnal, úgy emlegeti a drogkereskedelemet halálbüntetéssel sújtó Kuvaitot, hogy közben arról rappel, mennyire szereti a füvet. Ki az?
„Főnök! Én szeretlek, tisztellek, és köszönöm, hogy vezetsz minket a jóra!”
Ez már nem a narratívák háborúja; minden napot egyenként kell megnyerni, mondják az Fidesz-kampány ismerői. Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik. Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs. Fidesz-tájkép csata előtt.