100 ezer dollárral támogatja meg a magyar kormány egy a nyilasok által kivégzett magyar válogatott focista bemutatását

A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelentek szerint a kormány egyetért azzal, hogy a Los Angeles-i Holokauszt Múzeum június 13-án induló „The Beautiful Game… The Untold Story” elnevezésű időszaki kiállításán – a sportág fejlődéséhez, történetéhez és eredményeihez tett magyar hozzájárulás megjelenítése érdekében, beleértve a zsidó származású magyar futballjátékosok és Tóth „Potya” István szerepének és jelentőségének bemutatását is – további magyar kiállítási elemekkel bővüljön a kiállítás tartalma, és ennek megvalósításába támogatóként a Magyar Állam is bekapcsolódjon”.

Ahogy a hvg.hu is írja, a kormány erre 100 ezer dollárnak megfelelő összeget ad egyszeri, célzott felhasználású adományként, hogy a múzeum építse be a kiállításba a magyar vonatkozású kiállítási elemeket, illetve hogy tüntetssék fel a Magyar Államot a kiállítás támogatójaként.