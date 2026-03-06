4-6 hétig tarthat az iráni hadművelet, Trump mondhatja meg, mikor kapitulált az ország

A Fehér Ház szerint 4-6 hétig tarthat az iráni hadművelet – közölte Karoline Leavitt szóvivő. Leavitt szerint az Egyesült Államok jó úton halad az iráni légtér ellenőrzése felé.

Donald Trump pénteken arról beszélt, csak Teherán „feltétel nélküli kapitulációja” vethet véget a hét napja megkezdett amerikai-izraeli közös offenzívának.

Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

Leavitt magyarázata szerint az elnök ezt úgy értette, hogy amikor ő, az amerikai fegyveres erők főparancsnokaként megállapítja, hogy Irán már nem jelent fenyegetést az Egyesült Államokra, és a hadművelet céljai teljes mértékben megvalósultak, akkor Irán lényegében feltétel nélküli kapitulációban lesz, függetlenül attól, hogy ezt az iráni vezetés kimondja-e vagy sem.

Beszélt arról is, az Egyesült Államok számos potenciális vezetőjelöltet vizsgál, de részleteket nem közölt. Trump közben azt nyilatkozta, nem aggódik amiatt, hogy Irán demokratikus országgá válik-e. Azt korábban kizárta, hogy a megölt ajatollah fia, Mojtaba Hamenei kövesse apját a legfőbb vezető pozíciójában.

A Reuters közben két névtelen amerikai tisztviselőre hivatkozva arról írt, amerikai nyomozók szerint valószínűleg amerikai erők felelősek az iráni lányiskola elleni szombati támadásért, amelyben több tucat gyermek halt meg, de még nem jutottak végleges következtetésre. Csütörtökön megírtuk, az általános iskola lebombázása az Irán elleni háború eddigi legvéresebb támadása, és egyelőre senki sem vállalja a felelősséget érte.

Közben a jelentések szerint Oroszország hírszerzési információkat ad át Iránnak, hogy a Közel-Keleten lévő amerikai célpontokat tudják támadni. Az nem világos, milyen mértékben támogatja Oroszország Iránt, de tisztviselők szerint hadihajók és repülőgépek tartózkodási helyére vonatkozó információkat adtak át az oroszok.

A bombázások folytatódnak, Izrael bejelentette, hogy új szakaszba lépett az Irán elleni támadássorozat. Közben Libanon fővárosát, Bejrútot is támadják.

Bejrút a pénteki támadás után. Fotó: HOUSSAM SHBARO/Anadolu via AFP

Libanon miniszterelnöke szerint országa „nem kívánt és nem választott” háborúba keveredett, és nagyköveteknek arról beszélt, humanitárius katasztrófa fenyeget. (Guardian, CNN)